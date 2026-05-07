ITLA lanza el primer tecnólogo en semiconductores y microelectrónica del país

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) anunció la incorporación de dos nuevas carreras a su oferta formativa de educación superior, destacándose el lanzamiento del primer Tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica de República Dominicana, así como el programa de Tecnólogo en Animación Digital, elevando a 18 el total de carreras impartidas por la institución.

Los nuevos tecnólogos estarán disponibles a partir de la próxima convocatoria de admisiones, que iniciará el 11 de mayo, consolidando el compromiso del ITLA con la formación de talento altamente especializado en áreas clave para el desarrollo tecnológico del país.

El programa de Semiconductores y Microelectrónica representa un hito académico nacional, al introducir una formación técnica alineada con una de las industrias más estratégicas a nivel global.

Este tecnólogo permitirá preparar profesionales capacitados para integrarse a procesos de diseño, ensamblaje y pruebas de componentes electrónicos avanzados, esenciales para sectores como la inteligencia artificial, telecomunicaciones y manufactura tecnológica.

La institución indicó que la iniciativa académica se enmarca en el contexto de las políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader, orientadas a posicionar al país dentro de la cadena global de valor de la industria de semiconductores. El Gobierno dominicano ha desarrollado una Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores y ha promovido acciones para atraer inversión extranjera y fortalecer capacidades locales en manufactura avanzada.

Asimismo, estas políticas buscan consolidar a República Dominicana como un hub emergente en manufactura tecnológica, con potencial para generar empleos de alto valor agregado e impulsar la transformación económica del país.

Por su parte, el Tecnólogo en Animación Digital responde al crecimiento de la economía naranja y la industria creativa, formando profesionales en modelado 3D, efectos visuales y producción multimedia, con estándares alineados a las demandas del mercado internacional.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó la relevancia de esta expansión académica: “Con la incorporación de estas nuevas carreras, especialmente el tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, el ITLA reafirma su rol como institución pionera en la formación tecnológica del país. Estamos alineando nuestra oferta académica con las tendencias globales y las prioridades estratégicas del Estado, para preparar profesionales capaces de insertarse en industrias de alto impacto y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana”.