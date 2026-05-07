Cade Cunningham hace doble-doble y los Pistones vencen Cavs y ponen serie 2-0

Cade Cunningham anotó 25 puntos y repartió 10 asistencias, Tobias Harris anotó 21 puntos y los Detroit Pistons vencieron a los Cleveland Cavaliers 107-97 el jueves por la noche para tomar una ventaja de 2-0 en su serie de segunda ronda.

El tercer partido se jugará el sábado en Cleveland, donde los Cavs ganaron los cuatro partidos de la primera ronda contra Toronto.

Los Pistons, primeros cabezas de serie, han ganado cinco partidos consecutivos desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en la primera ronda.

Donovan Mitchell anotó 31 puntos y Jarrett Allen sumó 22 puntos y siete rebotes, recuperándose así de una mala actuación en el primer partido para los Cavaliers, cuartos cabezas de serie.

Sin embargo, James Harden falló 10 de 13 tiros y se limitó a 10 puntos. Harden tuvo cuatro pérdidas de balón, incluyendo una a falta de 33 segundos cuando los Cavs perdían por solo seis puntos.

Max Strus, de Cleveland, anotó solo tres puntos después de haber conseguido 19 en el primer partido de la serie. Los Cavaliers fallaron sus 11 intentos de tres puntos en el último cuarto, cuatro de ellos a manos de Strus.

Duncan Robinson, de Detroit, anotó 17 puntos, encestando 5 de 9 triples, y Daniss Jenkins salió del banquillo para anotar 14 puntos, su tercer partido consecutivo con anotación de dos dígitos.Cleveland anotó la primera canasta y no volvió a tomar la delantera hasta que una clavada de Evan Mobley puso a los visitantes arriba 81-79 al comienzo del último cuarto.

Los Pistons llegaron a tener una ventaja de 11 puntos en el primer cuarto y de 14 en el segundo, pero no lograron distanciarse hasta los minutos finales.

Los Cavs anotaron los primeros seis puntos del último cuarto y Detroit respondió con jugadas en ambos extremos de la cancha.

Robinson anotó un triple que rompió el empate a falta de 9:40, y Cunningham encestó otro triple para poner a los Pistons nueve puntos por delante a falta de 2:12, sellando así la victoria.

Los Pistons también ganaron el primer partido por 10 puntos, con Cunningham y Mitchell anotando 23 puntos cada uno.

El base suplente de los Cavs, Sam Merrill, se perdió el segundo partido por una lesión en el tendón de la corva, tras haberse lesionado en el primer encuentro de la serie. Promedió 12,8 puntos durante la temporada regular y anotó en dobles dígitos dos veces en la serie de primera ronda de siete partidos contra los Raptors.