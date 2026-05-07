Warner Bros pierde casi 2,500 millones entre enero y marzo por el pago de 2,377 millones a Netflix

El conglomerado audiovisual Warner Bros Discovery (WBD), incurrió en pérdidas netas atribuidas de 2,916 millones de dólares (2.476 millones de euros) en el primer trimestre del año, frente a los 'números rojos' de 453 millones de dólares (384 millones de euros) del mismo trimestre del anterior ejercicio, en un periodo marcado por la pugna entre Netflix y Paramount Skydance (PSKY) por hacerse con la empresa y finalmente cerrada por esta última compañía.

Los ingresos de Warner Bros. Alcanzaron los 8.893 millones de dólares (7, 558 millones de euros), casi un 1% menos que hace un año, y los costes totales de la compañía se elevaron en un 26%, hasta los 11.362 millones de dólares (9,657 millones de euros).

Este incremento de los costes se debe casi en su totalidad al pago que WBD tuvo que hacer a Netflix al romper el acuerdo de compraventa cerrado entre ambas compañías, unas comisiones de rescisión valoradas en 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros), aunque el posterior acuerdo firmado con Paramount contempla que esta compañía se hará cargo de este pago.

"PSKY pagó a Netflix los 2.800 millones de dólares en nombre de WBD según los términos del acuerdo de fusión. El importe es reembolsable a PSKY en determinadas circunstancias, como la rescisión del acuerdo de fusión de PSKY por parte de WBD debido a una propuesta superior o el incumplimiento de los pactos operativos provisionales, lo que genera una obligación para WBD", reza un comunicado de la Warner Bros.

En este sentido, WBD registró unas pérdidas por acción de 1,17 dólares (0,99 euros).

Por segmentos de negocio, la división de distribución registró ingresos por valor de 4.906 millones de dólares (4.169 millones de euros), un resultado similar al de hace un año; la facturación de publicidad sumó 1.847 millones de dólares (1.570 millones de euros), un 7% menos, y el negocio de contenido se situó en los 1.887 millones de dólares (1.603 millones de euros).

"Continuamos logrando un sólido progreso en nuestras prioridades estratégicas y operativas. Desde deportes hasta noticias y entretenimiento general, nuestras cadenas siguen destacando por su alcance y relevancia, gracias a la inversión en categorías y géneros de contenido que inspiran a los aficionados", afirma una carta de la compañía a los accionistas.

Paramount consiguió adquirir Warner tras la batalla por hacerse con el gigante de Hollywood después de la decisión de Netflix de no continuar con la guerra de ofertas. PSKY ofreció un precio de 31 dólares por acción, elevando el total de la transacción a 110.000 millones de dólares (unos 94.000 millones euros).

Los accionistas de Warner dieron el visto bueno a la operación --que se espera finalizar en el tercer trimestre de 2026-- el pasado 23 de abril. En la carta dirigida a los accionistas la empresa ha indicado que no respondería a preguntas al respecto de la transacción durante el evento de presentación de resultados.