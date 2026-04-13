Hermoso diálogo, pero…

En un mundo dominado por la confrontación, es positivo que el liderazgo nacional converse sobre soluciones consensuadas ante las crisis. Correcta la iniciativa gubernamental de juntarse con líderes empresariales y políticos ante la guerra en Medio Oriente, y educada e inteligente la actitud de la oposición al participar del diálogo. Lamentablemente, asumo que todo quedará en una hermosa puesta en escena sin conclusiones vinculantes.

No es pesimismo. A todos conviene que haya una respuesta nacional con participación de los que saben de negocios y de quienes tienen larga experiencia de Estado. Empresarios y comerciantes precisan de un ambiente adecuado para generar riquezas y los políticos opositores no querrían un desguañangue.

El problema es la ambición, de un lado, y la ventaja política, por el otro. El gobierno no es inocente en el performance de desconfianza entre los actores.

En gran medida las posturas ya han sido asumidas: sectores comerciantes y del transporte aspiran a compensaciones, como expansión de las exenciones existentes (¡insaciables¡, en tono Balaguer) y en la oposición se hace énfasis en que el gobierno se someta a un estricto régimen de austeridad.

Aun así, es lógico que un gobierno que sufre embates de situaciones incontrolables se afane en una respuesta de consenso, de búsqueda de amortiguamientos antes de que crezca el rechazo social a medidas que afectan a amplios sectores de clase media y populares.

Cuando se afecta el fogón, no hay compresión sobre factores exógenos y siempre se culpará al gobierno del daño familiar. La oposición lo sabe y no se comprometerá con decisiones impopulares, aunque evitará verse burdamente oportunista.

El gobierno ha dispuesto nuevos aumentos en los combustibles para esta semana oscilantes entre 9 y 7 pesos para las gasolinas y el gasoil, después de dos semanas asumiendo alzas del petróleo (alrededor de 100 dólares el barril). El subsidio estatal es de RD$1,793, consignó el ministerio de Industria y Comercio. Se esperan alzas en la tarifa eléctrica, como advirtió el presidente Abinader cuando planteó el acuerdo nacional.

Aunque hay algunos signos para el fin o mitigación del conflicto en el Golfo Pérsico, hay muchos mensajes contradictorios y reina la incertidumbre. Los giros de Trump imposibilitan un mínimo de certidumbre.

Al recibir a los comisionados oficiales el viernes último, Danilo Medina, expresidente de la República y líder del PLD dijo que el conflicto “parece que está arribando a su final y que las cosas puedan volver a la situación que estaban antes de la guerra del Golfo”. Adelantó que esperarán recibir el informe que elabora el gobierno para entonces socializarlo en la dirección política de la organización y plantear una postura definitiva.

La explicación de Medina traduce la negativa a comprometerse con medidas antipopulares, apostando al fin del conflicto y, si no ocurriese, vendrá una contrapropuesta peledeista centrada en el sacrificio del gobierno.

Para este miércoles está previsto el encuentro de los enviados oficiales con Leonel Fernández, expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, quien adelantó en su cuenta de “X” el 22 de marzo que “no se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo”.

Posteriormente, el 30 de marzo, escribió su articulo quincenal del Listín Diario que las debilidades de la economía local “no nacen de la actual crisis internacional”. Y recalcó que antes de la guerra en Irán,” ya experimentábamos desaceleración, alto costo de la vida y un endeudamiento creciente”.

Es decir, que el ese día habrá un hermoso encuentro social.

El gobierno debe estar preparado a asumir solo la difícil tarea de mantener a flote la economía.