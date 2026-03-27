El Salto de la Pulga

1 El pasado miércoles 18, la ADP inició su congreso “La Educación Pensada desde el Magisterio”, que durará un mes y paralizará casi 8,000 escuelas cada vez que decidan “reflexionar”. ¿Por qué Decamps no exigió hacerlo el sábado?

2Con tantos desfiles y tantos guardias caraembarrados, la partida “Maquillaje” en el presupuesto de las FFAA, debe ser alta.

3 ¿Dónde se habrá metido el “estratega en comunicación” que hizo los líos multimillonarios en contratos de publicidad gubernamental? ¿Disfrutando en bajo perfil de su buena suerte?

4 En el contrato con Aerodom no se especifica que paguen multas por errores, como el apagón de 9 horas. Por tanto, la de US5 millones anunciada por el Estado “no va pa’ parte”.

5 El todopoderoso transportista y senador, Antonio Marte, amenaza con una guerra “peor que la de Medio Oriente”, si el Intrant permite que Caribe Tours viaje al Este. ¡Democracia personalizada!

6 Los líderes opositores deberían controlar el hocico, y no incitar a revueltas ciudadana en protesta por los aumentos que la guerra está forzando. ¡Se pueden quemar!

7 Eliita Wessin se pasó de creativo proponiendo construir una cárcel en la isla Beata. Que invente otra cosa.

8 Excelente, el discurso de José Antonio Rodríguez tras recibir el premio Soberano. El mejor de la noche.

9 El sufrido pueblo cubano fue al malecón para dar la bienvenida al tanquero ruso lleno de diesel, pero este se desvió a Trinidad-Tobago. ¿Qué pasó?

10 Los capitalistas haitianos decidieron dar la espalda al cemento dominicano, haciendo un acuerdo con una fábrica de Jamaica que, se dice, les moja mejor las manos.

11 Las “gomitas vitamínicas” que pagaríamos a $18, (máximo), se pueden conseguir hasta a $5. Quizás la diferencia sea que las de $18 son “gomitas radiales”. (jijí).

12 Luego de colocar a Delcy en el mando, Trump dejó que el ministro de Defensa de Venezuela permaneciera en el cargo por tres meses. Ahora ofrece US$15 millones por información para atraparlo. What’s the name of the game?

13 Quien no debe estar durmiendo bien después de ver eso es Diosdado, por cuya cabeza había una recompensa de $25 millones. ¿Estará vigente, o se convirtió en chivato solidario?

14 Para don Miguel Vargas, la incapacidad del Gobierno es más dañina que la corrupción. ¡Bárbaro!

15 ¿Por qué la P.N. ni apresó ni ha dicho quiénes son los dos que acompañaban a la “artista” y sus dos pistolas? Sospechoso eso…