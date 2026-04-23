Mirex logra retorno al país de dominicano que se encontraba varado en Vietnam

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que, tras múltiples gestiones interinstitucionales, fue posible el retorno al país del ciudadano dominicano Joel Richards García, quien se encontraba varado en la República Socialista de Vietnam luego de extraviar su pasaporte el pasado mes de marzo.

La institución explicó que el retorno del ciudadano se canalizó a través de la Embajada de República Dominicana en Vietnam, desde donde se le brindó orientación consular de manera permanente, se gestionaron dos cartas de ruta, la emisión de manera excepcional de un pasaporte de emergencia; y posteriormente el visado de la autoridad migratoria vietnamita.

García llegó al territorio dominicano este jueves en un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y fue recibido por el director de Protección a Nacionales en el Exterior del MIREX, Miguel Reyes, en representación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quien le dio la bienvenida en nombre de la institución y verificó que el proceso concluyera de manera satisfactoria.

A su llegada al país, el joven Joel Richards García fue recibido por el director de Protección a Nacionales en el Exterior del MIREX, Miguel Reyes.Fuente Externa

La Cancillería resaltó que el retorno de García es el resultado del trabajo articulado de sus dependencias para brindar asistencia oportuna a los dominicanos fuera del país, un modelo de trabajo que ya se ha implementado en casos similares de apoyo consular.

En ese sentido, el MIREX reafirmó su compromiso con el cumplimiento del primer eje de la Política Exterior Dominicana, trazada por el presidente de la República, Luis Abinader, y ejecutada bajo la dirección del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, orientado a “proteger a los dominicanos en el exterior sin importar el lugar donde se encuentren”.