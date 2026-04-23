Minerd anuncia reducción en el abandono de secundaria a 5,7% y refuerza políticas de permanencia

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) continúa avanzando en el fortalecimiento de la permanencia estudiantil en el nivel Secundario, con resultados que reflejan una mejora sostenida en los últimos años.

La cartera educativa informó que la tasa de abandono escolar en el nivel Secundario pasó de 6,3% en 2020–2021 a 5,7% en 2024–2025, reflejando una evolución favorable del indicador y una mejora en la capacidad del sistema para sostener la permanencia de los estudiantes dentro del año escolar.

Este comportamiento se observa en paralelo con un fortalecimiento progresivo de las tasas de promoción en el nivel Secundario, evidenciando que cada vez más estudiantes no solo permanecen en el sistema, sino que avanzan de grado de manera continua. Este incremento en la promoción constituye un indicador clave de eficiencia interna, al reflejar trayectorias educativas más estables y menores niveles de rezago.

El Minerd subrayó que este comportamiento responde a una estrategia que ha priorizado intervenciones concretas sobre los factores que inciden en el abandono, y que son reforzadas a través de la Hoja de Ruta del ministro Luis Miguel de Camps, que prioriza la retención escolar como uno de los ejes centrales de la política educativa, con acciones orientadas a ampliar oportunidades, mejorar la calidad y fortalecer el acompañamiento a lo largo de todo el proceso formativo.

Igualmente, la retención de los estudiantes en el nivel Secundario forma parte de las metas priorizadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, subrayada a principios de año en el Consejo de Ministros.

En ese marco, se ha fortalecido la educación técnico-profesional y de artes, ampliando su cobertura y transformándose en una alternativa formativa que conecta la escuela con oportunidades reales de inserción laboral.

Indicó que estas modalidades han demostrado una mayor capacidad de retención, al ofrecer a los estudiantes trayectorias más pertinentes y alineadas con sus intereses.

Igualmente, se ha puesto en marcha la iniciativa Secundaria Avanza, orientada a mejorar la calidad, equidad y pertinencia en el nivel Secundario, al tiempo que fortalece el ingreso, la permanencia y la reinserción de estudiantes entre 12 y 17 años.

Además, se ha impulsado la campaña “Yo elijo aprender”, una iniciativa orientada a promover la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas que no han completado su formación académica, con el objetivo de garantizar oportunidades de desarrollo personal, social y laboral en todo el territorio nacional.

El programa, que apunta a ampliar sustancialmente la cantidad de jóvenes en el nivel Secundario, articula acciones en la mejora de la enseñanza, el acompañamiento pedagógico, la gestión institucional y el uso de sistemas de información para el seguimiento continuo de los estudiantes.

De manera complementaria, el sistema educativo ha incorporado enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje activo, promoviendo el desarrollo de proyectos, ferias estudiantiles y experiencias de emprendimiento, con el propósito de reforzar el vínculo del estudiante con el proceso educativo, favoreciendo su permanencia y participación.

En el ámbito del acompañamiento, el órgano rector del sistema preuniversitario destacó que se ha fortalecido la presencia de orientadores y psicólogos en los centros educativos, con el objetivo de brindar apoyo oportuno a los estudiantes. Asimismo, se ha ampliado el trabajo con las familias a través de espacios formativos y de orientación, reconociendo su rol en la continuidad educativa.

Como parte de esta línea de trabajo, el Ministerio también ha avanzado en la implementación de mecanismos de seguimiento y prevención, incluyendo sistemas de alerta temprana para la identificación de riesgos de abandono escolar y programas de apoyo focalizado para estudiantes en situación de vulnerabilidad, lo que permite intervenir de manera oportuna y reducir la probabilidad de desvinculación del sistema educativo.

Además, la institución lleva a cabo iniciativas para quitar las barreras que impiden el acceso y la permanencia, colaborando con otros sectores para abordar factores que contribuyen al abandono, como las condiciones socioeconómicas, la falta de apoyo familiar o situaciones de riesgo social.