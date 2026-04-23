Comercio detallista combatirá especulación en precios de productos de la canasta básica

La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) anunció esta semana que comercializará productos de la canasta básica, de manera directa a los colmados, y con rebajas aplicadas que oscilan entre un 15 a 30% de sus costos.

El presidente de la entidad, Ricardo Rosario, precisó que entre los productos a ofertar está el ajo, cebolla, pollo, habichuela, plátanos y otros de consumo masivo.

Precisó que las preventas de esos productos se realizarán los días 02 y 03 de mayo próximo durante la “II Convención de Negocios Detallistas 2026, en sintonía con el consumidor”, dedicada al presidente Luis Abinader y en reconocimiento a la industria nacional, actividad que se llevará a cabo en el Hotel Catalonia de Santo Domingo.

“La facturación de productos agropecuarios e industriales se realizará directamente a los colmados, a través de la Cooperativa de Detallistas Unidos (Coopenadu), mientras que la entrega de mercancías se llevará a cabo en el Merca Santo Domingo”, indicó Rosario.

Convención

Durante la II Convención de Negocios Detallistas 2026, en sintonía con el consumidor”, se tratarán los temas: la inocuidad de los mercados, las líneas blancas y su impacto en los consumidores, programa A comer del campo al colmado y su impacto, además de los negocios de cercanía y la competencia de las grandes cadenas.

Igualmente, en el encuentro de negocios tratarán los temas el poder de la mujer mipymes, la participación internacional de la Confederación General Almacenera de Argentina, se agota el tiempo para la facturación electrónica, impacto de los combustibles, colmado cash vs colmado fiao, y qué hará Pro Consumidor con los especuladores.

Rosario dijo que en esta II Convención de Negocios Detallistas 2026 asistirán los ministros de Agricultura, Industria y Comercio y Mipymes, así como el administrador del Banco Agrícola.

Reconocimientos.

Además, de la dedicatoria el presidente Luis Abinader, será homenajeado el presidente ejecutivo de Industrias Banilejas (Induban), Manuel Pozo Perelló; las empresas Baldom, Induveca, Merca SID y Grabo Estilo. Se realizarán homenajes póstumos al exdiputado y dirigente comercial Pablo Adón Guzmán y al periodista Joaquín Caraballo.