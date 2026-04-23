Televisores de contrabando incautados por Policía Nacional habrían llegado al país por Puerto Plata

La Policía Nacional informó el miércoles que ocupó un total de 545 televisores de distintas marcas y modelos, durante una operación en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, dirigida a combatir el comercio ilícito y las irregularidades aduaneras.

De acuerdo a informaciones, este jueves se realiza un amplio operativo en el puerto de Puerto Plata, lugar por el que habrían ingresado los televisores.

La zona, donde se encuentran las oficinas de la Dirección General de Aduanas, ha sido acordonada y en la misma, además de su personal, se encontrarían oficiales de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe oficial, los equipos ocupados corresponden a la marca TCL y se distribuyen en 246 televisores de 32 pulgadas, 120 de 55 pulgadas y 179 de 65 pulgadas, para un total de 545 unidades retenidas.

Por el hecho, se encuentran detenidas ocho personas. El grupo fue sorprendido en momentos en que realizaban el trasbordo de los televisores desde un furgón a cuatro camiones tipo furgón. En uno de ellos se ocuparon 139 del total de televisores ya citado.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira explicó que los televisores estaban siendo sacados del furgón para transportarlos a 4 camiones, los cuales están detenidos, así como una yipeta y un arma de fuego.