Gobierno USA trabaja para las petroleras

En la narrativa sobre las guerras petroleras se coloca al gobierno de EEUU como defensor del libre comercio cuando en realidad es el brazo armado de las compañías petroleras que son las que operan el negocio. Así también ocurre en Oriente y también en Venezuela. Los empresarios de Norteamérica tienen que alejar del pastel a otros competidores. El dueño real es lo de menos.

Eliminando las palabras que visten este relato de geopolítica se concluye que la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán busca cortar los negocios con China que compra el 80 por ciento de su petróleo y también ablandar las condiciones para la expansión de los israelitas.

Las operaciones militares de ambas partes están arropadas por una fuerte guerra de propaganda para ocultar fallos propios y destacar los del enemigo. Las agencias de prensa viven en ese viciado conflicto porque en esencia las noticias que sirven tienen de base versiones oficiales.

Es por eso que USA ha cambiado cinco veces su versión sobre la causa de la guerra, pero no puede ocultar que hubo un fallo de origen que pasó por alto que el control del estrecho de Ormuz, ese embudo marítimo, es el que fija los precios del petróleo. Recientemente los invasores bombardearon una isla donde Irán tiene el embarcadero de su crudo de exportación, sin tocar las instalaciones petroleras.

El juego está trancado, pero Rusia sigue comprando porque tiene un acuerdo con Irán, por eso sus reservas petroleras le permiten operar a su industria por tres meses o más, mientras tanto, occidente vive el aumento de precios. El petróleo araña los 120 dólares por barril y podría seguir subiendo. Hay que solucionar el tranque con el riesgo de que la solución sea peor que la enfermedad.

Los expertos opinan que USA o negocia una retirada con tintes de victoria o ataca con todas sus fuerzas incluyendo poner tropas en Irán, lo cual ha sido desaconsejado por la irregular geografía, contar con el factor local y presuntamente estar preparado para responder. Agregan seria suicido que los buques norteamericanos entren en el golfo de Ormuz.

Se entiende que previo al desembarco habría un infernal bombardeo contra Irán, pero se supone que esa nación tendrá bajo cubierta los proyectiles con los que abatiría la fuerza naval norteamericana.

Ormuz es la piedra de toque del Golfo Pérsico y así lo entendió el almirante Alfonso de Alburquerque cuando en los 1700 estableció allí una fortaleza con potentes cañones que permitieron a Portugal ser el almacén de las especias y luego el imperio británico creció con el control del petróleo. Los europeos, que conocen el intríngulis de ese cuello de botella, se alejan de participar con Trump, no importa lo que diga. El buque que ingrese al estrecho de Ormuz estaría a tiro de cualquier proyectil.

Mientras más se extiende la guerra mayor es desestabilidad financiera del mundo. Entre tanto, Rusia gana muchos millones por día al hacer negocios libremente, tanto que lleva lenta la guerra de Ucrania y China propugna por la paz que es lo que permite hacer negocios.

Norteamérica se puso una camisa de once varas para esta desaconsejada guerra y el desembarco de tropas sería una acción de larga duración que afecte a los republicanos.