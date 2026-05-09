¡No bots! Santiago Matías y los de "Planeta Alofoke" se tiran a las calles del DN en caravana

Santiago Matías (Alofoke) se tiró a la calle. No era bots, eran cientos de personas que junto al productor y a los sobrevivientes de "Planeta Alofoke" protagonizaron la noche del viernes una caravana vehicular que en poco tiempo se convirtió en una multitud durante su trayecto desde el Edificio Rojo en Santo Domingo hasta los Estudios Lantica en San Pedro de Macorís.

Durante el recorrido, seguidores acompañaron el convoy de vehículos, generando una paralización parcial del tránsito en las vías principales que conectan la capital con la zona este.

Santiago Matías calificó esta salida como una demostración de la capacidad técnica de la plataforma para transmitir en vivo y sin interrupciones desde cualquier punto geográfico, reforzando la visión de "universo digital" del proyecto.

Durante la transmisión en directo desde la caravana, se vio a un "Alofoke" visiblemente emocionado al agradecer el respaldo multitudinario que lo acompañó.

Esta movilización ocurrió apenas una semana después de que el programa fuera certificado por Guinness World Records por mantener más de un millón de espectadores diarios consecutivos durante 10 días.

Sobre todo, dos días después de que se generara una polémica con el invitado de lujo del pasado miércoles en "Planeta Alofoke", el popular streamer Speed, quien declaró que la audiencia en el show durante su presencia fue de 300 mil espectadores frente a la pantalla y no de 1.9 millones como aseguró la producción streamer, lo que indignó a Matías al reafirmar el alcance de su plataforma y descalificar las palabras del también rapero estadounidense.

Los concursantes que aún permanecen en la competencia de "Planeta Alofoke" formaron parte del recorrido, interactuando directamente con el público desde los vehículos.

TABLA DE POSICIONES

El creador de contenido Michael Flores, del #TeamMichael, se mantiene en la primera posición de la “Tabla de Posiciones #12” de "Planeta Alofoke" con 87,897 puntos.

En el segundo lugar figura Nacho Estrella, con 80,045 puntos, seguido muy de cerca por Gino, con 79,235 unidades; Sr Jimenez en el cuarto puesto con 78,747 puntos y La Fruta en la quinta posición con 56,308.

En el ranking, actualizado al viernes 8 de mayo de 2026, siguen activos Carlos Montesquieu, La Viuda Gilanny Firpo, Pamela Infante, Jey One, Bibi, Karla Álvarez, B One y Vitaly Sánchez.

"Planeta Alofoke" inició oficialmente el 13 de abril de 2026 con una duración total prevista de 55 días, por lo que la fecha estimada para la gran final es el 7 de junio de 2026.