Fenataes cuestiona transparencia de subsidios al transporte y descarta aumentar precios de taxis

El presidente de la Federación Nacional de Taxis Estacionarios (Fenataes), Antonio Pérez Paulino, negó que se haya producido un aumento de las tarifas en los servicios de taxis a pesar de la subida de los combustibles y otros costos operativos.

"El sector no ha contemplado por el momento subir la tarifa al usuario en los servicios. Se ha mantenido igual a pesar de que debemos afirmar que nosotros estamos ahora mismo siendo afectados enormemente por el aumento de los combustibles para operar”, explicó el dirigente.

Tras más de dos meses de prolongación del conflicto en Medio Oriente, que trajo consigo el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, el país ha sentido su impacto con alzas en el costo de vida para la población y subsidios económicos por parte del gobierno para mitigar la crisis en los precios locales como el combustible, transporte y seguridad social.

Junto a ello, también se mantienen diálogos permanentes con sectores productivos en busca de soluciones para enfrentar este escenario.

No obstante, Pérez Paulino denunció que su gremio es excluido de estos subsidios y de las invitaciones a formar parte de la mesa de diálogo con los demás transportistas, exigiendo su participación.

“No hemos recibido los subsidios por parte del gobierno, ni siquiera nos han invitado a la mesa del diálogo con los otros transportistas y hemos exigido nuestra participación en esa mesa del diálogo y no nos han invitado. Estamos excluidos en esa mesa del diálogo”, denunció.

Ubicados entre las terminales de autobuses, centros comerciales y centros de salud pública y privada, Pérez refirió que transportan con normalidad entre 8,000 y 10,000 personas.

Sin embargo explicó que en este contexto y aun cuando no contemplan subir los precios de las tarifas, se les hace insostenible continuar con los costos de operación, cuestionando la transparencia de los subsidios otorgados.