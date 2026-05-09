Residentes de Naranjo Dulce realizan colectas para arreglos de camino

Comunitarios y productores de la comunidad Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, se han mantenido realizando recolectas económicas para habilitar caminos vecinales, ya que aún permanecen en espera de la ayuda prometida por el gobierno para mejorar las condiciones de las vías de acceso en esa zona agrícola.

De acuerdo con dirigentes comunitarios y productores agrícolas, la carretera que conecta a Naranjo Dulce con Río Boba continúa deteriorándose, situación que ha llevado a que los residentes se vean obligados a reunir dinero entre ellos mismos para poder comprar combustible y contratar equipos pesados con el fin de rehabilitar algunos tramos de los caminos.

Además, indicaron que muchos camiones cargados de productos quedan atascados en medio del trayecto, provocando pérdidas económicas y retrasos en la comercialización de las cosechas.

Esta situación también afecta al acceso de servicios de salud, debido a que familias de las comunidades deben trasladar a los enfermos y en estado de emergencia en motocicletas o cargados entre varias personas para poder llegar a centros médicos.

Líderes comunitarios expresan que, a pesar de la reunión realizada hace varias semanas con autoridades provinciales y representantes del gobierno, todavía no observan el inicio de los trabajos prometidos.

Los comunitarios afirmaron que continuarán realizando esfuerzos colectivos para mantener habilitados algunos tramos en situación crítica, aunque advierten que la capacidad económica de los residentes es limitada frente al nivel de deterioro que presenta la carretera.