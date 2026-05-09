Crucero en Puerto Plata: Solo 21 tenían el norovirus activo, aunque los demás pueden contagiar

El crucero Caribbean Princess de Princess Cruises, en el que fue detectado un brote de norovirus, atracó el viernes con normalidad en Puerto Plata luego de cumplir con los protocolos de lugar, según informaron las autoridades.

De acuerdo a lo informado al Listín Diario por el director provincial de Salud Pública en Puerto Plata, el doctor Héctor Hernández, recibida la alerta por parte del Centro para el Control de Enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés), se aplicaron las medidas de lugar.

Indicó que al momento del arribo al puerto local, había unos 21 pasajeros afectados de los 115 que se habían reportado inicialmente, los cuales se encontraban en aislamiento en la misma embarcación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. advierten que, a pesar de mostrar síntomas de mejoría, las personas afectadas por el virus pueden propagarlo hasta dos semanas después.

Indicó que el personal de vigilancia epidemiológica de la Dirección Provincial evaluó en detalle el crucero, en coordinación con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, antes de permitir que descendieran los pasajeros no afectados que tenían previsto descender y a los cuales les fueron aplicadas las medidas de toma de temperatura previstas.

Hernández aseguró que la población no tiene nada que temer con relación al caso, ya que se ha aplicado todo el protocolo establecido para garantizar la seguridad de la población.

Indicó que de los 21 pasajeros y tripulantes afectados para la noche del viernes, 10 de éstos serían dados de alta.

El Caribbean Princess, de Puerto Plata, se dirigía a Nassau, Bahamas y de ahí a Miami donde concluye su ruta el lunes.