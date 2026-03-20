Habrá un nuevo mundo

Discutimos las preferencias sexuales del ayatolá de Irán y los zapatos que el presidente Donald Trump le regaló al secretario de Estado Marco Rubio; le quedan grandes.

Mientras nos ocupamos de esas menudas naderías, ocurre el principal cambio mundial de nuestras vidas, pero lo ignoramos.

Hay muchos locos acusando a quienes lideran la transición de ser “locos"; es más fácil juzgar que tratar de entender.

Gente que no tiene con qué pagar la renta dice que el presidente Donald Trump, un multimillonario que ha ganado dos veces la presidencia estadounidense, “está loco”.

En 1974, el líder chino Mao Tse Tung, explicó que existían Tres Mundos. En el primero estaban las superpotencias, Washington-Moscú, el segundo estaban Europa y Canadá. En el tercero siguen los países pobres.

Eso cambió: el primer mundo se expandió; ascendió China; está subiendo India; el segundo mundo, Europa y Canadá, salió perdiendo; el tercero se desmorona.

Eso explica la actitud de Trump ante Europa: si el primer mundo, Estados Unidos, China, Rusia e India garantizan su energía y su crecimiento económico, nada más importa.

Los cuatro países del “Primer Mundo” tienen sus áreas de influencia definidas. Trump le “soltó” Ucrania a Rusia. Trump toma Venezuela, avanza hacia Cuba; China tomará Taiwán.

¿Qué país del “primer mundo” será líder mundial? La respuesta estará en el fin del conflicto en Irán; quien logre un acuerdo de pacificación, dirigirá el mundo.

Los Estados Unidos quedan descartados como parte del conflicto, no pueden mediar. India, dirigida por Rusia y China, puede ser la mediadora.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) fundaron ese club de economías emergentes, defenderán sus intereses y los de Irán, que recién fue admitido en el grupo.

Europa occidental será la gran perdedora porque no tiene nada estratégico para negociar y lleva 500 años viviendo del colonialismo, pero ahora está colapsando ante nuestros ojos.

El primer mundo se duplicó, el segundo está colapsando, y el tercero sigue esperando mejor suerte; cuando terminen los bombardeos en Irán, vendrá un nuevo mundo.