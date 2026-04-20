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Embajada de Argentina invita a celebrar el Día Mundial del Malbec 2026

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  • Desde su primera edición, el 17 de abril del 2011, el encuentro se ha consolidado como un acontecimiento clave en la promoción del vino argentino en el ámbito internacional.
Participantes del encuentro.

Representantes de la embajada de Argentina.Cortesia de los anfitriones.

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Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Cada 17 de abril, la embajada de la República Argentina invita a celebrar el Malbec World Day (MWD), una iniciativa global creada por Wines of Argentina para posicionar  la marca en el mundo y resaltar el éxito de la industria vitivinícola.

El acto contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  Culto de la Nación, y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al encontrarse enmarcada en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2030.

República Dominicana presente en el calendario

Este año, el Dia del Malbec se celebra en República Dominicana durante todo el mes de abril,  iniciativa conjunta entre la Embajada de la República Argentina y los restaurantes argentinos que están en esta isla.

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