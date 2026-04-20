Ocho personas involucradas en caso de Deivy Abreu, pero solo siete detenidas, fiscal explica por qué

El Ministerio Público depositó la noche del domingo la solicitud de medida de coerción contra siete ciudadanos señalados de participar en la persecución del chofer de camión de basura Deivy Abreu hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia y acabar con su vida.

Esta cifra es diferente a la ofrecida por la Policía Nacional sobre los detenidos, que el sábado informó que ocho personas fueron apresadas.

Hay una discrepancia entre las cifras ofrecidas por la Policía y el Ministerio Público. Sobre la cantidad, la fiscal Quirsa Milagros Abreu Peña dijo que se han identificado a ocho personas involucradas, pero solo siete han sido arrestadas hasta el momento.

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El Ministerio Público informó que está depositando la solicitud de medida de coerción contra siete ciudadanos, señalados como los motoristas que acompañaban y dieron persecución a la víctima. Explicó que existe una octava persona que ha sido individualizada dentro de la investigación, pero que aún no ha sido detenida, razón por la cual las medidas se están solicitando únicamente contra los siete imputados bajo custodia.

En cuanto a la seguridad del Palacio de Justicia, se indicó que, a raíz de este hecho, se reforzarán las medidas existentes. Aunque actualmente el recinto cuenta con presencia de miembros del Ejército y de la Policía Nacional, las autoridades consideran necesario ampliar la cobertura, especialmente en las áreas periféricas, para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Sobre la calificación jurídica del caso, el Ministerio Público considera que la conducta de los implicados encaja en un asesinato. Argumentó que hubo una acción coordinada, con intención de perseguir, interceptar y causar la muerte de la víctima, lo que también configura una asociación de malhechores, sin descartar que surjan otros cargos penales conforme avance la investigación.

La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes presuntamente se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión de recogida de desechos.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los siete motoristas apresados por su presunta vinculación con este hecho.

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