Julio César Green es exaltado en el Pabellón de la Fama del Boxeo de Estados Unidos

El dominicano Julio César Green, oriundo de Las Terrenas, Samaná, fue exaltado el domingo al Pabellón de la Fama del Boxeo de Estados Unidos durante una ceremonia celebrada en Nueva York.

Green, quien fuera campeón mundial del peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), recibió la placa/cinturón conmemorativa que lo acredita como nuevo inmortal del boxeo del estado de Nueva York.

La distinción fue entregada en el tradicional banquete anual de Ring 8, realizado en Russo’s on the Bay, Howard Beach, Queens, ante cientos de invitados, ex boxeadores y figuras del pugilismo.

La placa entregada al dominicano lleva la inscripción: “RING 8 NEW YORK STATE BOXING HALL OF FAME JULIO CESAR GREEN APRIL 19, 2026”.

Durante su carrera profesional, el llamado “Bocú” cerró su carrera con marca de 27 victorias (19 KOs.), 6 derrotas y 1 empate. Combatió en las divisiones de 147, 160 y 164 libras.

Green estremeció al mundo boxístico el 23 de agosto de 1997 des­tronando al norteameri­cano William Joppy del cetro mediano de la Aso­ciación Mundial de Boxeo (AMB) en un encarniza­do combate en el Madison Square Garden, en Nueva York, en el que ambos vi­sitaron la lona.

Al año si­guiente Joppy volvió al trono AMB vengándose del dominicano en Tam­pa.

Green reconquistó la corona en una eliminato­ria ante el australiano Da­rren Obah por nocaut en el noveno asalto, el 20 de febrero de 1999.

Esto maró un hito porque se convirtió en el primer pugilista nacido en República Dominicana en reconquistar un cetro mundialista.

Fue promovido por Don King, quien le consiguió combates de hasta 3 millones de dólares.

Tras su retiro, Green se dedicó a la vida cristiana y actualmente es pastor evangélico.

“Ahora estoy pastoreando la iglesia y caminando para Cristo. No añoro la fama ni la fortuna”, ha expresado el nuevo inmortal.

“Ring 8” es una Asociación de boxeadores del estado de Nueva York, fundada en 1954. Desde 2012 instituyó su Salón de la Fama para reconocer a boxeadores, entrenadores, árbitros y personalidades que marcaron el boxeo en Nueva York.

Con esta exaltación, Julio César Green se une a la lista de dominicanos que han puesto en alto la bandera nacional en los cuadriláteros internacionales.

Repaldo

En el ceremonial estuvieron presentes los ex pugilistas Joan Guzmán y Melkis --El Corombo-- Sosa, así como Tony Tineo, el manejador de siempre de Green.

También se dieron cita el ex baloncestista superior Ricardo Ramón y el periodista Brodwey Joel.

Guzmán, Sosa y Agapito Sánchez fueron exaltados en el pasadoal Salón de la Fama del Boxeo de Estados Unidos. En el pasado Green se quejó porque no le han inducido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

“Yo soy Julio César Green, fui campeón su­perwelter de los Estados Unidos, gané dos veces el título mundial peso me­dio, combatí por coronas del mundo en tres divi­siones, mi carrera ente­ra casi la hice en la ciu­dad de Nueva York y en decenas de peleas en el Madison Square Gar­den, incluyendo mis dos coronaciones de rey del mundo de las 160 libras, nunca perdí en la Gran Manzana ni en la meca del boxeo mundial”.