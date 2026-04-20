Centro de Excelencia Deportiva anuncia el 1er. Curso de Entrenamiento Inteligente

El Centro de Excelencia Deportiva de la República Dominicana anunció la realización del Primer Curso de Entrenamiento Inteligente, enfocado en la integración de la inteligencia artificial en la planificación y el análisis deportivo, a celebrarse del 24 al 26 de abril.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los procesos de preparación en el deporte de alto rendimiento, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la toma de decisiones.

El programa está dirigido a entrenadores de alto rendimiento, preparadores físicos, terapeutas y médicos deportivos, con el objetivo de actualizar sus conocimientos ante las nuevas tendencias del deporte moderno.

El evento ha generado interés internacional, con participantes inscritos de Puerto Rico, Colombia, Panamá, Costa Rica, Cuba y República Dominicana. Informó el profesor Nelson Ramírez, director del Centro de Excelencia Deportiva de la República Dominicana.

Resaltó que más de 90 entrenadores tomarán parte en la capacitación, representando cerca de 20 disciplinas deportivas, entre ellas atletismo, béisbol, baloncesto, fútbol, natación, voleibol, boxeo y levantamiento de pesas.

El profesor Ramírez consideró que el curso representa un paso importante en el fortalecimiento del nivel técnico de los profesionales del deporte.

Las sesiones se desarrollarán en el Centro de Excelencia NORCECA-FIVB, ubicado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El cuerpo docente estará compuesto por los especialistas Bernardo Mesa, Julio Miñoso, Ariel Sainz y Alexander Gutiérrez, quienes abordarán el uso de la inteligencia artificial en áreas como planificación del entrenamiento, análisis del rendimiento y prevención de lesiones.

El director del curso, Alexander Gutiérrez, destacó que la iniciativa busca mejorar la calidad del trabajo de los entrenadores mediante el uso de datos y herramientas tecnológicas aplicadas al rendimiento deportivo.

Gutiérrez subrayó que la inteligencia artificial no sustituye al entrenador, sino que funciona como un apoyo para optimizar la toma de decisiones y personalizar los procesos de entrenamiento.

El Comité Olímpico Dominicano respaldó la iniciativa e instó a las federaciones nacionales a integrar a sus entrenadores en esta capacitación.

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), la empresa Opal Jean y la Confederación NORCECA de Voleibol, consolidando una apuesta por la innovación en el deporte regional.