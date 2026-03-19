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Opinión

UN MOMENTO

San José, el hombre que el mundo necesita

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Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

San José es para el hombre de hoy un modelo donde la fe y la vida concreta se unen sin división. 

Su relación profunda con Dios no lo apartó del mundo, sino que lo hizo más responsable, más justo y más comprometido con la realidad que le tocó vivir. Desde el silencio de su hogar, sostuvo una familia, dignificó el trabajo y colaboró con el plan de salvación.

Hoy, su ejemplo cuestiona a los hombres en todos los ámbitos, en la familia, en la sociedad y en la vida pública. 

San José nos muestra claramente que la fe debe siempre traducirse en obras concretas. Que su intercesión nos impulse, pues, a construir una sociedad cada día más humana, desde corazones profundamente arraigados en Dios.

 Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

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