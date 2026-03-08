Lilian Núñez, una mujer que une fronteras

El pasado domingo 1 de marzo, Madrid fue escenario de la quinta edición de “Mujeres Empoderadas que Empoderan”, un movimiento creado por la empresaria, líder comunitaria y escritora Lilian Núñez Rosario. Un encuentro que, más que un evento, se ha convertido en un espacio de inspiración y unión para muchas mujeres que, desde distintos lugares del mundo, comparten una misma aspiración: crecer, apoyarse y avanzar juntas.

Hablar de Lilian Núñez es hablar de liderazgo, de visión y de compromiso, para muchas mujeres representa un motivo de orgullo. Para aquellas que han tenido que construir su vida lejos de la tierra que las vio nacer, su historia es un reflejo de esfuerzo y resiliencia.

Pero también lo es para las mujeres que decidieron quedarse en su país, sosteniendo desde allí a sus familias, comunidades y sueños.

Hoy, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, resulta especialmente significativo reconocer a mujeres que, como ella, han decidido convertir sus logros personales en oportunidades colectivas.

Desde que pisó suelo español, Lilian Núñez ha trabajado con determinación para construir proyectos sólidos tanto en el ámbito empresarial como en el social, demostrando que el éxito cobra aún más valor cuando se comparte.

Como recuerda las Naciones Unidas, "El Día Internacional de la Mujer simboliza más de noventa años de lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Sus orígenes se remontan a las reivindicaciones de las mujeres que, a comienzos del siglo XX, reclamaban derechos tan fundamentales como el voto, mejores condiciones laborales y la igualdad entre hombres y mujeres."

En ese contexto histórico, iniciativas como “Mujeres Empoderadas que Empoderan” adquieren un significado especial. No se trata solo de recordar el camino recorrido, sino de seguir construyendo espacios donde las mujeres puedan inspirarse, apoyarse y crecer juntas, sin importar el lugar del mundo donde se encuentren.

Quienes tienen la oportunidad de conocerla suelen coincidir en algo: su capacidad para motivar y levantar a quienes la rodean. No necesita grandes discursos para hacerlo. A veces basta una palabra, un gesto o una mirada para recordarnos que el verdadero liderazgo nace de la coherencia, del ejemplo y de la capacidad de inspirar a los demás.

En tiempos donde aún persisten desigualdades y desafíos para millones de mujeres, resulta imprescindible visibilizar ejemplos de trabajo, compromiso y solidaridad. Mujeres que no solo hablan de cambio, sino que lo construyen cada día con sus acciones.

Hoy, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebramos también a quienes, como Lilian Núñez, tienden puentes entre culturas, países y realidades. Mujeres que comprenden que el empoderamiento no pertenece a un lugar específico, porque tanto la mujer migrante como la que permanece en su tierra forman parte de una misma lucha y de una misma esperanza.

Porque cuando una mujer avanza, abre camino para muchas más.