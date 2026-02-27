El Salto de la Pulga

1 Una mujer debe ser lo suficientemente atrevida, o descarada, para mostrar en un evento internacional una de sus lánguidas y derramadas mamarias.

2 “Apagón nacional se produjo por una falla mayor en el sistema eléctrico”. (Parece una lógica cantinflesca).

3 ¿Cómo es que el fallo en un punto deja el país sin energía eléctrica? ¿Y la “protección diferencial de barras”, que aísla la zona donde ocurrió el fallo?

4 En la inauguración de la línea 2c del Metro, la maestra de ceremonia pidió a todos cantar el himno nacional. ¡Solo ella y la primera dama cantaron!

5 Por más legal que sean ciertas “compras por excepción” en el SNS, es correcta la decisión del Dr. Julio Landrón de pedir revisión. Ante dudas y sospechas… ¡pruebas!

6 Si el plan de Faride para regular las patinetas y pasolas funciona, quizás podría servir para regular las motocicletas, misión imposible hasta ahora.

7 El veneno de la presa de Hatillo llegó al Bajo Yuna. ¿Cuál es el plan, antes de que acabe con la agricultura?

8 El campo está cada vez más abandonado: Escasez de vegetales, víveres y pollos. Los precios altísimos. Nada acertada la selección de próximo-pasados ministros, rendidos a los importadores.

9 Por más que la maquillen, la realidad es que el bajón en la facturación tiene en jaque mate a muchos programas de televisión.

10 Las bancas abrieron apuestas sobre la mudanza, o no, de Abel a LFP. Están 80-20 a que se va.

11 Resucitaron de nuevo el tema de los consumos con tarjetas de crédito sin facturas por más de RD$10 millones y US$153 mil, y el pago de unos $69 millones a 42 asesores en la Autoridad Portuaria. ¿Y qué?

12 Concluida la deficiente pantomima Odebrecht, se viran los papeles: Ahora Ángel Rondón demandará al Estado por daños y perjuicios. ¿Puede ganar? No lo dude. Este país es una comedia.

13 En las ruinas de Pueblo Viejo ya han aparecido más de 20 esqueletos. Siento curiosidad por saber cómo se determinará el correspondiente al cacique Enriquillo.

14 Tras anunciar el cierre de su programa, apareció como reina del carnaval de Punta Cana. ¿Se estará cocinando un guiso entre Mariasela y los Rainieri?

15 La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española hizo un reconocimiento a Bad Bunny “por su contribución a la proyección internacional del español”. ¿?

16 Parece que el reconocimiento fue motivado por su espectáculo en el Super Bowl y nada más, ¡porque si revisan toda su producción disquera, lo excomulgan!