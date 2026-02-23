En la semana que hoy inicia ocurrirán cosas trascendentales. Mañana, el presidente Donald Trump pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión, maximizando aciertos y disminuyendo desaciertos.

El Senado decidirá el futuro del propuesto registro electoral nacional que los republicanos promueven, los demócratas se oponen. Eso decidirá las elecciones de noviembre y del 2028.

Trump decidirá qué hará con Irán, donde tiene fuerzas posicionadas para un ataque, el desenlace está cerca. En Irán se decidirá el futuro de la alianza trasatlántica, si los europeos se reunirán con los estadounidenses nuevamente, o antagonizarán a Washington y su política exterior.

En igual estado de indefinición está Cuba, que enfrenta serios desafíos económicos, entre ellos un asfixiante déficit energético.

Trump continuará su política arancelaria; la Suprema Corte rechazó sus justificaciones legales; ahora cambiará sus argumentos jurídicos, lo que puede añadir complicaciones a una situación ya confusa.