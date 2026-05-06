La creadora de contenido Pâmela Guimarães fue asesinada frente a sus cuatro hijos

La creadora de contenido brasileña Pâmela Guimarães murió tras recibir un disparo de espaldas frente a sus cuatro hijos en Sertanópolis, al norte de Paraná.

Según el medio local Massa, el sospechoso llegó en coche y llamó a la víctima, que se dirigió a la puerta. Al percatarse de la situación, intentó correr hacia el interior de la casa, pero fue alcanzada y recibió un disparo.

Tras el impacto de bala, Guimarães fue trasladada a un hospital, pero no logró sobrevivir. El sospechoso se encuentra profugo y el caso está bajo investigación.

Pâmela Guimarães era activa en la red social de Instagram, donde compartía contenido sobre su vida diaria y acumulaba más de 10 mil seguidores.

Sus amigos y familiares lamentaron su muerte con emotivos mensajes.

“No me lo puedo creer, es precioso y está lleno de planes”, “Que Dios te reciba con los brazos abiertos. Que Dios consuele el corazón de tu familia, hermana”, “Que Dios te consuele allí en el cielo”, se lee entre los comentarios.