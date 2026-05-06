Krispy Kreme abre sus puertas en Santiago

Ejecutivos de la reconocida marca internacional de donas Krispy Kreme amplían su presencia en el país. En esta ocasión dejaron inaugurada su nueva tienda en la ciudad de Santiago de los Caballeros, un espacio desde donde buscan acercar su propuesta a los consumidores del Cibao.

El acto de apertura contó con la presencia de representantes de la franquicia, entre ellos Luis Castellanos, Juan Diego Quintero, María Ibáñez, Marcos Sánchez y Gabriel Rodríguez, quienes destacaron la importancia de esta expansión como parte del crecimiento sostenido de la marca en la región.

Expresaron su entusiasmo por llegar a la Ciudad Corazón, una de las ciudades más dinámicas del país, apertura con la que Krispy Kreme continúa consolidando su presencia en la República Dominicana, apostando al desarrollo comercial y a la generación de empleos en la región norte.