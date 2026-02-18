Cuando el ruido nos vacía

Vivimos en una época de ruidos ensordecedores. Ruido exterior, pero también ruido interior. Noticias que no se detienen, pantallas que no descansan, opiniones que se imponen, urgencias que nos persiguen sin tregua. En medio de ese estruendo colectivo, algo esencial se nos está escapando silenciosamente: el contacto con nosotros mismos. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de entrar en su propia interioridad, inevitablemente comienza a buscar fuera lo que solo puede nacer dentro.

En efecto, buscamos paz, sentido, descanso y belleza. Sin embargo, casi siempre los buscamos en escenarios externos: más dinero, más consumo, más reconocimiento, más poder. Cambiamos de proyectos, de relaciones y de metas como quien cambia de canal, esperando que el siguiente programa calme una inquietud que no sabe nombrar. No obstante, existe una belleza mucho más discreta, mucho más silenciosa, que no se deja encontrar en el ruido: la belleza de la vida interior.

Esta belleza no grita, no compite ni se impone. Por el contrario, solo aparece cuando uno se detiene, cuando deja de correr y de exigirse respuestas inmediatas. Pablo d’Ors lo expresó con una imagen tan simple como provocadora: sentarse es un acto revolucionario. Sentarse es decirle a la vida: “Ahora quiero mirar hacia dentro”. Y, precisamente por eso, en un mundo obsesionado con producir, rendir y aparentar, mirar hacia dentro resulta casi subversivo.

Ahora bien, entrar en la vida interior no es difícil; es incómodo. Esa es la razón principal por la que la evitamos. Porque dentro no hay distracciones: hay silencio. Y el silencio asusta. Asusta porque en él aparecemos nosotros tal como somos, con nuestras heridas, nuestros duelos y nuestras contradicciones no resueltas. Por eso preferimos mirar fuera. Fuera hay estímulo constante; dentro hay verdad.

Mirar fuera, ciertamente, nos entretiene. Mirar dentro, en cambio, nos vuelve conscientes. Y la conciencia exige honestidad. De ahí que muchas personas no huyan de Dios ni de la espiritualidad; en realidad, huyen de sí mismas. Porque entrar en la vida interior implica aceptar que no todo está ordenado, claro, que no todo está resuelto. Y ese reconocimiento toca inevitablemente nuestra fragilidad.

Sin embargo, conviene decirlo con serenidad: la vida interior no es un lugar peligroso, sino un lugar verdadero. No nos hiere; nos desnuda. Y lo que realmente nos asusta no es la desnudez, sino haber vivido demasiado tiempo cubiertos de ruido. Cuando aprendemos a habitar el silencio, descubrimos que no todo dentro es herida. También hay belleza: una belleza humilde, callada, pero profundamente real.

Tal vez, entonces, una sociedad menos ruidosa sería también una sociedad menos corrupta, menos ansiosa y menos violenta. Porque quien aprende a escucharse por dentro aprende, al mismo tiempo, a respetar lo que hay fuera. Quizá, después de todo, la mayor urgencia de nuestro tiempo no sea hacer más ruido, sino recuperar el silencio que nos devuelva el alma. Mientras sigamos huyendo del silencio, seguiremos huyendo de nosotros mismos; y una vida que no se habita por dentro acaba, tarde o temprano, perdiendo el rumbo por fuera.