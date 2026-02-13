El Salto de la Pulga

1 Reciclar la vencida duda sobre la autoría de la canción Por Amor, se entendería útil para dilucidación en tribunal, no como farandulero tema de ingreso en la Academia de Ciencias. Bajaron de nivel.

2 Si los casos judiciales por corrupción con los que nos entretienen durante años terminan en condenas ridículas, la Justicia perderá toda confianza ciudadana.

3 Hace dos años, Indubán inició un programa de recuperación de siembra del café no susceptible a la Roya, y ya se ven los resultados con reducción en la importación. ¡Bien!

4 Cae muy bien eso de que CCN, cuantas veces abre un nuevo local, en vez de celebración hace sustancial donación a entidad del entorno que lo necesite.

5 “Unión Europea endurece política migratoria: aprueba normas de asilo más estrictas y facilitar deportaciones”. ¡Vayan a gritar allá, señores de la CIDH! ¡Suéltennos un rato!

6 ¿Por casualidad, alguien sabe si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado alguna carta a Trump exigiéndole que detenga las deportaciones?

7 ¡Claro que no! Porque su única razón de existencia parece ser lograr que República Dominicana se abra incondicionalmente a los haitianos.

8 “Pablo Moña” mató a un vecino a tubazos, y declaró que le faltan tres por matar. ¡Tránquenlo y boten la llave!

9 Lo de Nuria con Rafael Félix no terminó con el ITLA. Consiguió una auditoría de cuando el hombre estaba en el Ministerio de la Juventud, que también lo deja mal parado.

10 La ADP patrocinará un estudio para saber los daños que provoca EN ELLOS la sobrepoblación de estudiantes y su indisciplina. ¿Y sobre los daños a los estudiantes por las paralizaciones, qué?

11 Hay que ser muy estúpido para pretender llevar a Frankfurt, en equipaje de mano, 14 paquetes de cocaína, a menos que se tenga arreglo con alguien, aquí y allá.

12 El fallo del TSA no ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua. Ordena cumplir con la medición ordenada en decreto de 2004, lo que podría poner más de 12 millones de M2 en manos de los Gadala María. ¡rrreeecojan!

13 La visita de la embajadora norteamericana a Leonel, ¿debe interpretarse como una “certificación de no objeción” a su posible retorno al poder? Sus seguidores así lo asumen…

14 El nuevo director del Gautier se llama Dr. Mingkingüeis Maarlem Castillo. ¿Versión criolla de Milky Way, así como Yamaico es de Jean Michael?

15 Atención conductores: en el mes de enero entraron a las calles 66,596 nuevas motocicletas. ¡Sálvese quien pueda!

