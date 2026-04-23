McCollum vuelve a arruinar la noche de los Knicks

CJ McCollum encestó un tiro en suspensión a falta de 12,5 segundos para el final, arruinando de nuevo la noche de Nueva York y llevando a los Atlanta Hawks a una victoria por 109-108 y a una ventaja de 2-1 sobre los Knicks en su serie de primera ronda de los playoffs el jueves por la noche.

Tras su actuación estelar en el segundo partido en el Madison Square Garden, McCollum recibió el balón con su equipo perdiendo por un punto. Volvió a anotar desde 4,5 metros, finalizando con 23 puntos.

Los Hawks dominaron casi todo el partido, llegando a tener una ventaja de 18 puntos en la primera mitad. Pero Nueva York remontó y se puso arriba 108-105 con una jugada de tres puntos de Jalen Brunson a falta de 1:03 para el final.

Después de que Jalen Johnson, máximo anotador de los Hawks con 24 puntos, encestara, Josh Hart falló un triple para los Knicks. Nueva York capturó el rebote ofensivo, pero no pudo lanzar a canasta antes de que se agotaran los 24 segundos.

Los Knicks tampoco lograron realizar un tiro al final, ya que Jonathan Kuminga le quitó el balón a Brunson y sonó la bocina.

Kuminga tuvo una noche espectacular para los Hawks saliendo desde el banquillo, terminando con 21 puntos.

OG Anunoby lideró a los Knicks con 29 puntos, Brunson anotó 26 y Karl-Anthony Towns aportó 21. No fue suficiente para Nueva York.

El cuarto partido se juega el sábado en Atlanta.

McCollum retomó su buen juego donde lo dejó en el Madison Square Garden, anotando un tiro en suspensión tras un paso atrás desde más allá de la línea de tres puntos para los primeros puntos de Atlanta. Ya llevaba 16 puntos al descanso.

McCollum demostró algo más que sus habilidades ofensivas. Después de que Hart recogiera un balón suelto y penetrara hacia la canasta con solo el base de Atlanta por delante, McCollum bloqueó el tiro y desvió el balón con el pie de Hart, devolviendo así la posesión a los Hawks.

Los Hawks superaron a los Knicks por 27-12 en los últimos siete minutos del primer cuarto, cambiando el rumbo del partido a su favor con una racha de 11-0 y cerrando el periodo con tres triples consecutivos. El primero fue obra del pívot Mouhamed Gueye, poco utilizado, quien quedó completamente solo ante la defensa neoyorquina, seguido de dos triples seguidos del alero suplente Kuminga, que desataron la euforia en el público del State Farm Arena.

Pero, cuando los Hawks estaban a punto de sentenciar el partido al final de la primera mitad, Nueva York reaccionó de repente. Los Knicks cerraron el periodo con una racha de 12-2 , reduciendo la desventaja a un solo dígito. Atlanta se fue al vestuario con una ventaja de 58-50.

La árbitra Natalie Sago se convirtió en la tercera mujer en arbitrar un partido de los playoffs de la NBA, trabajando junto a Marc Davis y Nick Buchert.