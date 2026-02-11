La verdadera tragedia de derechos humanos en Cuba y la “cuarentena” de los EEUU

La verdadera tragedia de derechos humanos en Cuba. no es la “cuarentena” de los EEUU. Son más de seis décadas de tiranía.

En las últimas semanas, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado una política de cuarentena energética sobre el régimen cubano, bloqueando el envío de petróleo venezolano a la isla y advirtiendo que impondrá aranceles punitivos a cualquier país que viole esta medida suministrando combustible a La Habana.

Algunas personas caminan por la calle durante un apagón general AP

Conviene aclararlo desde el inicio: no se trata de un “bloqueo” en sentido jurídico. Un bloqueo es un acto de guerra. La política estadounidense es una cuarentena selectiva, legal y focalizada, dirigida a negar recursos estratégicos a un régimen autoritario hostil, no a castigar indiscriminadamente a una población civil.

Esta medida se inscribe de manera coherente dentro de la Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos (NDSS), que identifica a los regímenes autoritarios alineados con redes criminales, economías ilícitas y potencias revisionistas como amenazas estructurales a la estabilidad regional. Cuba —junto con Venezuela y Nicaragua— no es vista como un actor pasivo o una víctima del sistema internacional, sino como un nodo activo de exportación de autoritarismo, represión y desestabilización hemisférica.

Desde esta perspectiva, permitir que el régimen cubano continúe accediendo sin restricciones a petróleo subsidiado no es un gesto humanitario: es una forma de prolongar artificialmente una dictadura fallida.

Y es aquí donde comienza la gran inversión moral que hoy domina buena parte del discurso internacional.

La repentina alarma de las Naciones Unidas y de numerosas ONG por los supuestos “impactos humanitarios” de la cuarentena energética revela una vieja patología: una obsesión con la coerción estadounidense acompañada de una indulgencia sistemática hacia el despotismo marxista.

Porque la verdadera tragedia de derechos humanos en Cuba no empezó con la escasez de combustible, ni con los apagones, ni con las dificultades del transporte aéreo.

Comenzó hace más de seis décadas, cuando la revolución castrista —camuflada como epopeya popular— destruyó deliberadamente la libertad.

Bajo Fidel Castro, y luego consolidada por Raúl Castro, Cuba se transformó en un Estado policial hereditario: un sistema donde una familia y su círculo íntimo capturaron el poder político, las fuerzas armadas, la economía y el futuro de una nación entera.

Los cubanos perdieron:

• El derecho a elegir a sus gobernantes

• La libertad de expresión, asociación y prensa

• La posibilidad de emprender y prosperar

• El acceso pleno a la propiedad privada

• La opción de salir del país sin permiso del Estado

Eso —no la falta de petróleo— es la violación masiva y continua de derechos humanos.

Mientras tanto, la comunidad internacional miró hacia otro lado. Se aprobaron resoluciones, se emitieron comunicados, se financiaron estudios académicos indulgentes y se romantizó la decadencia como resistencia cultural. Cada vez que el régimen estuvo al borde del colapso —tras la caída soviética, con el agotamiento del petróleo venezolano, durante la pandemia— fue rescatado, no mediante reformas, sino mediante subsidios externos y complacencia diplomática.

Hoy se nos dice que negar petróleo al régimen es inhumano.

La historia demuestra lo contrario.

El petróleo no empodera al pueblo cubano. Empodera al aparato represivo: a los servicios de inteligencia, a las fuerzas armadas, al partido único y a la élite gobernante. Cada barril que entra sin condiciones prolonga la vida de un sistema que ha demostrado ser incapaz de generar prosperidad, legitimidad o libertad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consuela a los familiares de algunos de los 32 soldados cubanos muertos durante la incursión estadounidense en Venezuela durante su funeral en el cementerio de Colón de La Habana el 16 de enero de 2026.ADALBERTO ROQUE / AFP

Permitir que este régimen autoritario —que además ha servido como santuario de redes criminales y plataforma de exportación revolucionaria— continúe gobernando otros 60 años sería la auténtica tragedia de derechos humanos.

La política de la administración Trump no es un castigo colectivo; es un desafío a una ficción peligrosa: la idea de que el autoritarismo puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias morales ni estratégicas.

Si la ONU y la comunidad internacional desean hablar seriamente de derechos humanos en Cuba, deberían dejar de confundir la estabilidad del régimen con la dignidad del ser humano.

La carencia fundamental en Cuba no es el combustible.

Es la libertad.

Y mientras eso no se reconozca, el verdadero bloqueo no será la cuarentena estadounidense, sino la cobardía moral del mundo libre.