Sea honesto en su solicitud de visa

La honestidad es fundamental en el proceso de solicitud de visa para los Estados Unidos. Es responsabilidad de cada solicitante brindar información veraz, completa y precisa en todas las etapas, desde el formulario en línea hasta la entrevista con un oficial consular. Proporcionar información falsa, engañosa u omitir datos importantes puede tener consecuencias graves, como la negación o cancelación de la visa, o incluso la imposibilidad permanente de viajar a los Estados Unidos.

Decir la verdad no garantiza la aprobación de una visa, pero sí asegura que su solicitud sea evaluada de manera justa y conforme a la ley migratoria estadounidense. Cada caso se analiza de forma individual, y hasta errores u omisiones menores, como no declarar una estadía previa fuera del tiempo permitido o un arresto pasado, pueden afectar futuras solicitudes.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reafirma que la honestidad es un requisito esencial. Ser honesto demuestra integridad, respeto por el proceso de visas y un compromiso con viajar de manera legal a los Estados Unidos.