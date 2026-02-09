Es un peligroso camino vecinal, relegado luego de que una vía más moderna acercara el sur a la capital. A nadie le importa hasta el próximo accidente. La carretera Sánchez reúne todas las condiciones para ser clausurada.

Tradicionalmente ocurre que cuando un equipo, una planta, un sistema de transporte moderno desplaza a los obsolescentes, no se vuelve la mirada atrás. Si no sirve al zafacón, y se acabó.

La carísima “autopista” 6 de Noviembre, de 6 carriles (4 y 8, en algunos tramos) desplazó la antiquísima ruta hacia al sur por sus diversas ventajas para el desplazamiento más rápido y seguro. Inicialmente alcanzó San Cristóbal y luego ampliada hasta Baní.

La llegada del juguetito nuevo provocó que aquella vía quedara para los residentes de Haina y zonas circundantes, olvidándose por completo su mantenimiento y atención preventiva de seguridad de parte de las autoridades.

La construcción de la Circunvalación de Santo Domingo devolvió importancia a un tramo de la carretera, al convertirla en “alimentadora” del tránsito hacia el norte, nordeste y este del país. Muchos ciudadanos, sobre todo residentes en la zona suroeste del Distrito Nacional, optaron por evitar los taponamientos de la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar y el nudo vehicular del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Empero, el tramo de la carretera Sánchez del peaje hasta la salida a la circunvalación, de cerca de 4 kilómetros, sigue sin una mínima atención, pese a que el flujo vehicular se ha multiplicado exponencialmente.

La basura ocupa el centro y ambos costados y la hierba gana más espacio a la vía. Nula señalética, perdiendo el conductor la orientación respecto de los carriles. Carece de iluminación y “ojos de gatos”, placas que reflectan la luz.

Los camiones, patanas cargadas de diferentes materiales, camionetas con comestibles y los temibles motociclistas, principales protagonistas del desorden, convierten el importante y corto tramo en uno de los más riesgosos del país, aunque no se vea reflejado en aporte de muertes a las estadísticas nacionales.

El riesgo mayor es al regresar a la capital, por ejemplo, desde el Cibao un domingo en la noche, que prácticamente obliga a evitar los taponamientos de entrada a la capital por la autopista Duarte. El giro al sur facilita un rápido desplazamiento hasta que se toma la vieja carretera Sánchez. “Ni loco paso por ahí de noche”, me espetó un amigo cuando le conté sobre la más reciente experiencia.

¿Es tan difícil buscar “38 pesos” para garantizar la vida de ciudadanos, forzados a buscar opciones de regreso a casa? La circunvalación, como parte de un sistema de movilidad y conectividad vial, se debilita en un eje fundamental con esa ausencia de atención.

A propósito de la optimización del tránsito, la circunvalación y la Autopista 6 de Noviembre acusan un acelerado proceso de arrabalización que ameritan urgente atención. La vida en carreteras tiene que protegerse más allá de los operativos de Semana Santa, Día de la Altagracia y de las festividades de fin de año.

En las ciudades las autoridades “tiraron la toalla” frente a los motociclistas y transportistas de pasajeros, pero entre provincias no es posible permitir los camiones, camionetas, minibuses sin luces traseras y delanteras, neumáticos lisos, cristales rotos (algunos usan plásticos). Falta de lonas en vehículos que transportan materiales de construcción.

Esa jodida maña de choferes de vehículos pesados de transitar por el carril izquierdo, ralentizando el tránsito y aumentando el riesgo para todos ante el menor percance mecánico.

Y los cruces, muchos abiertos por comunitarios, en la Autopista 6 de Noviembre se cuentan por decenas entre Santo Domingo y Baní, constituyen una suerte de ruletas rusa.

¿Actuamos o seguimos aumentando nuestro liderazgo en accidentes?