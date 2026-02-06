El Salto de la Pulga

1 Misteriosamente, desaparecieron 720 computadoras de los almacenes del Servicio Nacional de Salud, sin que nadie haya penetrado violentando cerraduras. ¿Magia o Mafia?

2 Roguemos porque la presencia de los buques norteamericanos en Haití, no sea simple estrategia de persuasión. ¡Que entren con todo lo que tienen!

3 Si en una estatua ecuestre, el caballo tiene las patas delanteras levantadas, significa que el jinete murió en batalla. Si una pata toca el piso, murió por herida recibida. Si ambas tocan el suelo, murió por causas naturales. No es “regla histórica”, pero se observa.

4 Según la estatua ecuestre de Duarte, recién instalada en la 27 con Churchill, el patricio murió en combate. ¡Manda fuego, Señor!

5 Dicen que unos seis comunicadores propusieron ser llevados en el avión a Dubai “para transmitir desde allá” (no de gratis, desde luego). ¡Qué espuelas!

6 ¿A quién puede interesarle dirigir EdeEste, si en seis años lleva seis directores y el año pasado fue la Ede con más pérdidas del sistema (56%)?

7 Con el nuevo reglamento, a quien venda a las Edes energía sobrante de sus paneles solares le descontarán un 25% “por el uso de las redes”. ¡Incentivando!

8 Me hubiera gustado oír hablar del Monorriel, pero después de ver funcionando la extensión del Metro a Los Alcarrizos. Paso por paso…

9 Los cuatreros tienen locos a los ganaderos de Hacienda Estrella. Le han robado cerca de cien reses. En Higüey, lo mismo. ¿Habrá que ponerles GPS a las vacas?

10 El juicio de fondo a Jean Alain no acaba de arrancar, porque la misma Justicia le tiene un calzo puesto.

11 El caso de los cientos de medicamentos de alto costo y muestras médicas, dejados vencer, que le habían donado al Oncológico del Cibao, requiere castigo.

12 El “papel de buena conducta” (no tan confiable como se piensa), cuando costaba $600 dejó a la Procuraduría el año pasado $445.7 millones. Visto lo rentable del negocito, lo subieron a $800.

13 La foto del canciller cubano “agradeciendo a Rusia su apoyo” (¿?), me recordó cuando, dos días antes de caer, Maduro apareció con el canciller chino agradeciendo su apoyo “frente a las políticas criminales de E.U.”. Jijí.

14 A Petro se le ha armado tremendo lío por decir que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. ¡Se le zafó el gatillo!

15 Víctor Grimaldi escribió un artículo en Acento de excelente contenido, pero el título, con versión vulgo del pubis femenino, le ha valido opiniones mordaces.

devariados@yahoo.com