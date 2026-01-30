El Salto de la Pulga

1 Una pregunta: ¿En Fitur “se firmaron” contratos por US$13,700 millones, o fueron “promesas de inversión”?

2 Según declaró el presidente del Grupo Del Valle, sus hoteles en el país, uno pequeño terminado y tres en proyecto, están sostenidos en préstamos del Banreservas y Bandex, ambos estatales. ¡Buen provecho!

3 Nuria no es culpable de la destitución del director del ITLA. A él le ocurrió lo mismo que a Chacumbele (él mismito se mató).

4 Lo que revela el estudio de la Oxfam no es para sentirnos felices. Dice que casi 4 de cada 10 dominicanos dependen de subsidios para alimentarse. Así no se avanza.

5 ¿Va, o no, Senasa 2.0? ¿Va, o no, la carretera del Ámbar? Las bancas abrieron las apuestas porque hay serias dudas.

6 Dice Peña Guava que “hace tiempo estaba loco por salir del Gobierno”. ¡Qué muchacho más ameno!

7 La afirmación de Guido, de que su ciclo frente al Indotel podría haber concluido tras 17 meses, no significa que abandonará al PRM. Parece se concentrará en su lucha presidencialista.

8 Correcta la decisión de no renovar la cédula a quien no tenga acta de nacimiento registrada en los libros de la JCE. ¡Pero ojo con los expertos en chanchullos!

9 Foto: 27 personas moviendo banderolas. Titular: “Entidades de R.D. se manifiestan en apoyo a Maduro”. Jejé

10 ¿Cómo es que el consorcio que explorará y explotará hidrocarburos está formado por empresas dedicadas a inversiones inmobiliarias, importación de combustibles, venta de vehículos e instalación de plantas eléctricas? ¿Y el expertise?

11 Si Mozambique y Chile, entre otros, han actualizado sus contratos con las mineras ante el gran aumento del precio del oro, ¿por qué aquí no?

12 De nuevo invertirán dinero en la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo. Si no aparecen, busquen cualquier osamenta bien vieja, certifiquen que ése es y pasamos a los homenajes. Punto.

13 Después de los bombazos a las viviendas, Barbecue no ha sacado la cabeza. ¿Se lo tiraron?

14 ¡La soga se aprieta!: Pemex suspendió el envío de petróleo a Cuba. Sin el de Venezuela, ¿qué Chapulín podrá salvar la “revolución” ahora?

15 A Delcy se le está yendo el gatillo con Trump. Participó en un acto público pidiendo la libertad de Maduro y esposa. Luego apareció diciendo que “ya basta de las órdenes de Washington”.

16 Sobre Diosdado pesa una recompensa de US$25 millones por narcotráfico, pero sigue controlando Inteligencia, Policía y Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo es la vaina?