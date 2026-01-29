Amor por el dinero

El amor descomunal por el dinero y vivir de las apariencias en República Dominicana no es solo un comportamiento exclusivo de las personas que ocupan o aspiran a ocupar un cargo público.

A la sociedad le gusta el dinero, el fácil y el que cobra a través del trabajo, pero se espera que quienes ocupan un cargo en cualquier institución pública solo tengan un interés: el bien común, organizar la vida de la sociedad y tomar decisiones colectivas.

En ninguna de las teorías políticas se habla de que el objetivo de trabajar con y para el Estado es generar beneficios personales.

La gente quiere dinero sin esforzarse, sin trabajar o trabajar lo menos posible, por eso personas como Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, logran convencer a cientos de invertir en sus negocios. Por eso las personas cuando les hablas de fondos de inversión preguntan si generarán mucho dinero. Por eso los políticos aceptan pagar sobornos, crear empresas para beneficiarse del Estado, cobrar por tener movimientos políticos, aceptar regalos, hacer deudas que doblan sus ingresos, etc.

La gente no entiende que si en la búsqueda del dinero te pierdes a ti mismo, por presentar un “yo” que tiene cosas, que le gusta aparentar, vanagloriarse, humillar, entonces, siempre serás pobre.