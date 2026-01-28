Ratificación de precedente

El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, resaltó varió precedentes asentados en sentencias del 2025, durante la audiencia con motivo del 14 aniversario del órgano. La primera que citó concierne a la materia electoral. Se trata de la sentencia TC-1273-25, que ratificó la constitucionalidad del método D`Hondt para la asignación de los escaños en el nivel congresual, rechazando una acción en contra del artículo 4 de la ley 57-13 y de los artículos 294 y 295 de la Ley 20-23.

Se explica en el fallo, que ese método “consiste en dividir sucesivamente la votación de cada organización política mediante una serie de divisores sucesivos (1, 2, 3, 4, etc.), hasta agotar los escaños disponibles, asignando los curules a partir de los cocientes más altos.”

Entre otros aspectos, la Corte Constitucional consideró que “el método D’Hondt contribuye a la efectividad del principio de democracia representativa, al asegurar una distribución justa de los escaños entre las diversas fuerzas políticas.” Y que “al reflejar la voluntad del electorado, se garantiza una representación plural, sin afectar el derecho a ser elegido.” De esa forma, confirmó el criterio de la Sentencia TC/0375/19.