No olvide las actas de nacimiento

Todos los solicitantes de visas de inmigrante a los Estados Unidos o de visas de prometido(a) tipo K deben presentar, el día de la entrevista de visa, su acta de nacimiento original emitida en su lugar de nacimiento. Este documento es el que prueba su identidad.

Además, las personas que solicitan como padre o madre de un ciudadano estadounidense (clasificación IR5) o como hermano(a) de un ciudadano estadounidense (clasificación F4) deben llevar también a la entrevista el acta de nacimiento original del peticionario. Para estas dos clasificaciones, este documento es necesario para comprobar la relación legal y familiar entre el solicitante de la visa y el ciudadano estadounidense que presenta la petición.

Asimismo, los solicitantes IR5 que han sido peticionados por su hijastro(a), que es ciudadano(a) estadounidense, deben presentar el acta de matrimonio original.

Recuerde que no presentar todos los documentos civiles originales requeridos el día de la entrevista puede resultar en la reprogramación de su cita, lo que retrasará el proceso de su visa. Estar debidamente preparado para la entrevista de visa es siempre responsabilidad del solicitante.