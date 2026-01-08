Cámaras en todas partes

Hace unos meses escribí por esta misma vía que durante mi estadía en China vi algo que, más que hacerme sentir vigilada, me daba la sensación de protección. Cámaras de seguridad por todas partes, incluso en lugares que no se veía el tránsito regular de personas.

Con el avance de la tecnología y el dinero que prestan a República Dominicana para temas que nunca han terminado de concretarse, sería bueno hacer un acuerdo para poner cámaras en cada rincón del país. Reducirían o eliminan los robos, las desapariciones, atracos, el crimen organizado y la delincuencia en general. En especial, ayudaría a ubicar a personas que se reportan como desaparecidas.

Hacen faltas cámaras de seguridad en cada entrada de barrio, en cada esquina, no importa la condición de la localidad, una cámara de seguridad evita durar más de seis días buscando a una persona, una cámara de seguridad evita que alguien se desaparezca para siempre sin tener ningún rastro suyo.