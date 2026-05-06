Penélope Polanco: amor a primera vista con el karate

El karate ha sido más que un deporte en la vida de Penélope Polanco.

Lo comenzó a practicar cuando apenas tenía siete años de edad y esa relación, que se originó a primera vista, se ha solidificado en el tiempo a pesar de los problemas que, como en todas, surgen.

Los golpes de puño, patadas, rodillazos y codazos que ha dado y recibido no la han desviado de un camino que le ha dado satisfacciones que van allá de la disciplina, de los combates ganados, de la exposición pública y de la buena condición física que le arroja esa modalidad de las artes marciales.

Por el contrario, con esa carta de ruta consiguió una beca de estudios en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde en los próximos días iniciará el proyecto de grado de la Licenciatura en Comunicación Social, profesión en la que Alicia Ortega, la premier en el país del periodismo de investigación, es su referente a seguir.

“Elegí el periodismo porque desde pequeña, cuando veía los noticieros, me gustaban mucho los reportajes y pienso que un futuro puedo ser la voz de las personas que no son escuchadas”, revela Penélope.

“Me gusta el periodismo de investigación. Alicia Ortega es mi favorita y también me gusta el periodismo deportivo”, expresa la joven atleta y estudiante universitaria de 24 años, orgullo del sector Vietnam de Los Mina, donde dio sus primeros pasos como karateca en el Dojo “Los Cabezones”.

“Al ser deportista y saber lo difícil que es, quiero, en un futuro, tener una plataforma para que los deportistas sean escuchados de una forma más transparente, crear un pequeño espacio para que ellos puedan desahogarse sin miedo, sin miedo al éxito, que no va a pasar nada”, adelanta.

Gracias al karate, Penélope tiene dos empleos, uno en la Policía Nacional como atleta asimilada y otro en el Departamento de Edición la Dirección General de Migración que le generan recursos para mantener una balanceada dieta, comprar suplementos y “darme un gustico” de vez en cuando.

“A mí me gusta salir con mis amigos a comer y con la familia me gusta ir a resort, “Arbnb”, compartir así tranquila…piscina, parrillada, aunque como muy poco (por el peso que debe mantener); playas, pero siempre con la familia, amigos y personas allegadas”, subraya la menor procreada por el matrimonio de la estilista Adela Díaz y el ingeniero eléctrico Ramón Antonio Polanco.

Reto a la vista

Penélope se encuentra entrenando con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”, el mayor compromiso que tendrá en su carrera.

El reto de salir airosa consciente de que en el público estarán sus padres, su hermano mayor Reymond Polanco Díaz, vecinos y, probablemente, otros cinco hermanos de padre que tiene.

“Mi expectativa principal es entrar al tatami con seguridad y dar lo mejor de mí en cada combate. Estoy entrenando fuerte para eso y me gustaría demostrar todo ese esfuerzo en el momento clave”, indica.

Obviamente, afirma que va tras una medalla porque sabe que tiene el talento, la preparación y un excelente equipo técnico.

“De verdad que me llena de mucho orgullo, motivación y nervios representar al país aquí, con mi familia, mis amigos y gente cercana me llena de nervios, pero sé que esos nervios al final me van a servir, me están sirviendo, como motivación para dar lo mejor de mí”.