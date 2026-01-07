La responsabilidad de hacer justicia

Que el Señor continúe iluminando y guiando a todos los actores de la justicia dominicana, conscientes de la alta responsabilidad que el país ha puesto en sus manos. En el contexto actual, donde la ciudadanía reclama equidad, transparencia y credibilidad institucional, el ejercicio de la justicia se vuelve decisivo para la paz social y la confianza pública. Y solo una justicia cimentada en la verdad, libre de intereses particulares y sensible al sufrimiento de los más vulnerables puede fortalecer la convivencia y la institucionalidad democrática.

Por eso, quienes sirven en el sistema judicial están llamados no solo a aplicar la ley, sino a hacerlo con sentido ético, humanidad y apego a la verdad. Que Dios les conceda discernimiento, fortaleza y rectitud de intención para actuar siempre en favor del bien común, especialmente de los más vulnerables. Felicidades al Poder Judicial en esta importante celebración. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.