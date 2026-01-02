Buenas noticias en el mundo en 2025

La Navidad es tiempo de alegría, reflexión, gozo y esperanza. El mundo celebra el nacimiento de Cristo, Dios hecho hombre, el único camino a través del cual la humanidad puede reconciliarse con el Padre. En este espíritu festivo, y también como un respiro ante el malestar e indignación provocados por el fraude de SENASA y un año económicamente difícil para República Dominicana, quisiera aprovechar este espacio para resaltar algunas noticias positivas para la humanidad en 2025.

En primer lugar, continúa desacelerándose la pérdida de bosques a nivel mundial. En la última década, el mundo perdió en promedio 109,000 kilómetros cuadrados de bosques anualmente. En la década previa, perdió 136,000 kilómetros cuadrados anuales y 176,000 kilómetros cuadrados anuales en la década anterior a esta. Esta tendencia a la baja implica que, cada año, se han preservado bosques equivalentes a aproximadamente la mitad del territorio de la República Dominicana, una señal alentadora para la sostenibilidad ambiental global.

En segundo lugar, ha aumentado la venta de vehículos eléctricos en el mundo. En los primeros diez meses de 2025, uno de cada cuatro vehículos vendidos en el mundo fueron eléctricos. En 2019, eran apenas el 3% de las ventas totales. Los carros fabricados por Tesla y BYD llevan el liderazgo del mercado. Este crecimiento impulsa la expansión de estaciones de carga y centros de reparación, lo que generará mayor competencia y menores precios a futuro.

En tercer lugar, la matriz energética mundial está cambiando hacia gas natural y fuentes renovables. En 2024 y la mitad de 2025, el gas natural y la generación eléctrica solar y eólica crecieron más rápidamente que la generación a base de petróleo. Estas son buenas noticias porque permiten una matriz de generación más diversificada y reduce la vulnerabilidad de países importadores, como República Dominicana, ante aumentos choques petroleros. Además, Estados Unidos continúa registrando mejoras notables de eficiencia energética: la producción americana utiliza cada vez menos energía por bien producido.

En cuarto lugar, la pobreza y la pobreza extrema global siguen reduciéndose aunque lentamente. Entre 2020 y 2025, la cantidad de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema cayó de 11.4% a 10% de la población global; y las que viven en pobreza general, de un 50.5% a un 45.5% de la población mundial. No obstante, regiones como el Africa Subsahariana, Afganistán y Pakistán tienen niveles de pobreza e indigencia persistentemente muy elevados todavía. Asimismo, ha aumentado la asistencia escolar, y se han reducido las muertes por enfermedades como la malaria y el VIH-SIDA a nivel mundial.