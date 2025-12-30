Hace unos días, voces inescrupulosas propalaron el rumor de un supuesto hoyo financiero en el Banco de Reservas (Banreservas). Afirmaciones hechas sin evidencia, sin estados auditados ni documentación. Solo ruidos perversos e irresponsables que en un sistema bancario pueden provocar pánico e incertidumbre.

Ante la infamia, rápidamente el Banreservas emitió un comunicado reafirmando su fortaleza y capitalización dando cuenta que al cierre de noviembre de 2025 sus indicadores son robustos, con adecuados niveles de liquidez, capitalización y una evolución sostenida de los resultados como resultado de una gestión prudente del riesgo y en estricto cumplimiento de la normativa

A la respuesta institucional se sumó el respaldo del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien resaltó la solidez del Banreservas, que en este año acumuló reconocimientos internacionales de peso como Euromoney que lo premió en varias categorías, incluyendo Mejor Banco en RD y Mejor Banco Digital.

LatinFinance lo distinguió como Banco del Año en República Dominicana y por su desempeño con Pymes, y World Finance le otorgó galardones como Mejor Banco Comercial y Mejor Gobierno Corporativo. Global Finance también sumó preseas.

La confianza es un bien público, por eso el bancario es un tema de seguridad nacional y la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en su artículo 80, sanciona a quienes difundan conscientemente falsos rumores o campañas difamatorias sobre la solvencia de entidades financieras.

Por su tamaño, versatilidad e impacto, Banreservas es el principal del país y el perfil técnico de su presidente, Leonardo Aguilera, economista, académico, consultor, con doctorado y especialidad en planificación, es justamente lo que demanda un banco sistémico: conocimientos, rigor, prudencia y credibilidad.