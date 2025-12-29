Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

TESTIGO DEL TIEMPO

2026

J.C. Malone

Adelanto algunas cosas que nos esperan en el 2026. El primero de enero, Arabia Saudita empezará a vender petróleo en cualquier moneda, comenzará el fin del petrodólar.

Latinoamérica tendrá cinco elecciones, Costa Rica en febrero, Perú en abril, Colombia en mayo, Haití en Agosto, y Brasil en octubre.

El presidente Donald Trump no se arriesgará a fracasar en Venezuela antes de las elecciones congresuales de 2026. Le buscarán un bajadero a esa cuestión.

Sin dinero para guerrear en Ucrania, el actor mejor pagado del mundo, Volodymyr Zelensky, quedará desempleado y desacreditado, por corrupción. Rusia aplastará a Ucrania; morira la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

Se secarán los préstamos internacionales, nadie comprará bonos soberanos; la inflación y el colapso monetario serán “normales”.

Las elecciones congresuales de noviembre de 2026 decidirán si Trump se repostula a un tercer mandato. El 2026 traerá grandes transformaciones.

