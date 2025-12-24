La Victoria: funesto lugar

Inaugurada por la tiranía de Trujillo en el año de 1952, la Penitenciaria Nacional de la Victoria es sin lugar a dudas uno de los lugares con historia mas funesta.

En esas paredes están impresas lágrimas y sangre de la juventud dominicana de la Era maldita y de los doce años del Balaguerismo.

Está igualmente el valor espartano de los que salieron a la avenida para acabar con el chacal, de ahí salieron los héroes para ser asesinados por Ramfis y entrar en la gloria.

En fin la Victoria comenzó durante un oprobio y con los años se convirtió en cementerio de hombres vivos donde todo lo malo era posible.

Ahora el gobierno de Luis Abinader ordena su cierre, destruir ese antro de malos recuerdos y abusos debe ser la decisión, hacer una gran escuela, y un centro deportivo sería lo ideal.

Pero igual es bueno que Roberto Santana o los que tengan que tomar la decisión recuerden en una placa lo que ahí hubo y lo que fue para todos los dominicanos la Victoria.