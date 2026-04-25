“LIBORIO” regresa a escena: Una experiencia teatral sobre la identidad y el misticismo dominicano

El Teatro Guloya presenta la nueva temporada de “LIBORIO”, un unipersonal que trasciende el escenario para convertirse en una sacudida emocional y pedagógica. Bajo la dirección e interpretación del destacado actor Dimitri Rivera —nominado como Mejor Actor en los Premios Soberano 2026 por este papel—, la obra continúa en la sala Otto Coro, este fin de semana 24, 25 y 26 de abril.

Basada libremente en el texto “La hija del Mesías” de César Sánchez Beras, la pieza revive de forma ficticia uno de los episodios más impactantes y menos explorados de la historia dominicana contemporánea: la Matanza de Palma Sola de 1962. A través de una puesta en escena cargada de rigor, verdad y belleza, Rivera transporta al espectador al conflicto entre el deber militar y la profunda identidad espiritual de un pueblo.

Más que teatro, un acto de memoria

“LIBORIO” procura entretener y construir una mirada respetuosa hacia las prácticas espirituales populares. Avalada por la trayectoria del Teatro Guloya, esta pieza se presenta como una herramienta de alto impacto artístico y educativo.

Es una invitación abierta a confrontar nuestro pasado para comprender las complejidades del presente, explorando dilemas éticos y culturales con una intensidad que no deja a nadie indiferente.

Detalles de las funciones:

Fechas: 24, 25 y 26 de abril.

Horarios: Viernes y sábados a las 8:30 p.m. / Domingos a las 6:30 p.m.

Lugar: Sala Otto Coro, Teatro Guloya (Calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial).

Inversión: RD$1,000 público general / RD$600 estudiantes y adultos mayores.

Boletas y Reservas: Las entradas pueden adquirirse vía transferencia al Banco Popular (Cuenta Corriente No. 796610699, RNC 430014508). Para reservas y más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 809-685-4856.

“¡Que salga el mal y entre el bien!” LIBORIO te espera... ¿estás listo para vivirlo?