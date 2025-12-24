Navidad 2025: Miedo y humillación

La mayoría de los haitianos, que son católicos − entre el 50 % y el 60 % de la población según diversas estadísticas −, enfrentan hoy serias dificultades para asistir a la Misa de Gallo.

Esta imposibilidad se debe principalmente a la inseguridad generada por las pandillas armadas, que controlan actualmente entre el 15 % y el 20 % del territorio nacional, limitando gravemente la libre circulación y la práctica religiosa durante las celebraciones navideñas.

La situación es mucho más grave en la capital, Puerto Príncipe, donde entre el 70% y el 80% permanece bajo el asedio directo o indirecto de estas pandillas.

En Haití, los practicantes del vudú viven la Navidad a través de una mezcla de tradiciones cristianas y rituales ancestrales.

Aunque la Navidad es una festividad de origen católico, los practicantes del vudú incorporan sus propias creencias y ceremonias.

El 24 de diciembre a la medianoche, muchos templos vudú celebran ceremonias que suelen comenzar con una oración ecuménica antes de continuar con cantos y bailes tradicionales hasta bien entrada la noche.

Los barrios resuenan con los villancicos haitianos y las familias se reúnen para la cena tradicional, que suele consistir en pasteles criollos picantes que se disfrutan en Nochebuena, acompañados de abundantes bebidas alcohólicas, incluyendo el famoso klerén, elaborado con azúcar de caña y levadura en las numerosas destilerías del país.

Los niños esperan con ansias los juguetes que les trae el “Tío Nwèl” (Tío Navidad). Incluso con recursos limitados, cada hogar intenta colocar una guirnalda de luces para crear un ambiente festivo, sin olvidar el fanal, una linterna artesanal hecha de papel, cartón o plástico de colores, a menudo iluminada por una vela o una lámpara pequeña.

En Haití, la Navidad representa un momento de unidad nacional donde el profundo fervor religioso cristiano coexiste en armonía con la cultura y el espíritu vudú del pueblo.

Durante esta época del año, los ricos viajan a pasar la Navidad en las principales ciudades de Norteamérica o Europa.

Más allá de su significado religioso, el 25 de diciembre es un día dedicado a la familia.

Los haitianos aprovechan esta festividad para reunirse con sus seres queridos en torno a una comida festiva.

Este momento se caracteriza por cálidos intercambios, animadas conversaciones y un profundo sentimiento de gratitud.

La comida navideña es un momento central del día. Suele incluir platos emblemáticos como el griot (carne de puerco), arroz con guisantes, plátanos, pan de batata y, por supuesto, la tradicional sopa joumou para algunos.

Las familias se toman el tiempo para cocinar juntas, fortaleciendo los lazos familiares y perpetuando las recetas y tradiciones culinarias.

Día de generosidad y solidaridad

El 25 de diciembre también es una oportunidad para mostrar generosidad hacia los más vulnerables.

En Haití, las celebraciones navideñas suelen estar marcadas por iniciativas comunitarias: distribución de alimentos, regalos para niños desfavorecidos y la organización de comidas comunitarias.

Iglesias, asociaciones e incluso familias participan en la ayuda a los necesitados, ilustrando el espíritu navideño que prioriza el compartir y la solidaridad.

Esta generosidad refuerza el sentido de comunidad que es la esencia de la cultura haitiana

Día de expresión cultural

El 25 de diciembre también es una oportunidad para que los haitianos expresen su creatividad a través de la música, la danza y la decoración.

Los villancicos, tanto tradicionales como modernos, resuenan en hogares y barrios.

Las familias decoran sus casas con luces, guirnaldas y, a veces, incluso belenes artesanales, demostrando su apego a las tradiciones.

Los niños son fundamentales en estas celebraciones, recibiendo regalos o sorpresas preparadas por sus padres.

Estos momentos de alegría y risas hacen del 25 de diciembre un día especialmente mágico para los más pequeños.

A pesar de la importancia y del gran arraigo popular de la Navidad en Haití, esta festividad es rara vez abordada en la literatura haitiana. Salvo en la obra de Edwidge Danticat, en particular en Krik? Krak!, publicada por Pygmalion Éditions el 1 de mayo de 1996, y en la de algunos jóvenes autores aún poco conocidos, la Navidad sigue estando ampliamente ausente de las producciones literarias haitianas.

Una Navidad de humillación

En 2025, el ambiente de miedo infundido por las pandillas se transforma en una profunda humillación cuando los embajadores de Francia y Canadá desautorizan públicamente a los miembros del Consejo Presidencial de Transición durante sus saludos de Año Nuevo el 16 de diciembre de 2025, recordándoles con insistencia que el mandato del Consejo expira el 7 de febrero de 2026.

Esta humillación, que empaña el espíritu navideño, recuerda la llegada a Puerto Príncipe el 17 de diciembre de 1914 del barco Machias con 65 soldados estadounidenses a bordo. Ocho de ellos, fuertemente armados, se dirigieron al banco nacional del país y se llevaron las reservas de oro, valoradas en quinientos mil dólares estadounidenses, equivalentes a 16 millones de dólares estadounidenses en la actualidad.

Otro acontecimiento histórico que mermó el entusiasmo popular en torno a la Navidad ocurrió el 6 de diciembre de 1929.

Durante la ocupación estadounidense, los marines abrieron fuego contra una multitud de campesinos que protestaban contra los impuestos y las condiciones económicas en Marchaterre, cerca de Les Cayes, la tercera ciudad más grande del país.

El saldo oficial fue de 12 muertos y 23 heridos, aunque fuentes locales informaron cifras más altas.

Otro trágico suceso empañó la Navidad haitiana. En diciembre de 1937, tuvo lugar la fase final y el encubrimiento de la masacre de miles de haitianos residentes en la República Dominicana a manos de las tropas de Rafael Trujillo.

Este acto de limpieza étnica se cobró la vida de aproximadamente entre 12.000 y 20.000 haitianos.

Ojalá Haití recupere pronto la estabilidad y el progreso para la felicidad de los haitianos y el desarrollo de buenas relaciones entre los dos países que comparten la isla La Española. Toda buena relación garantizará en gran medida un futuro mejor para Haití.