El Salto de la Pulga

1 En vez de iniciar la reforma policial con una verdadera desmilitarización, ahora habrá un rango de GENERAL SUPERIOR igualando al ministro de Defensa. ¡Only in D.R!

2 Y habrá dos “sub jefe P.N.”, siendo uno de ellos un civil, quien manejará las finanzas de la institución. ¿Desconfianza en el uniforme?

3 Estorbar la circulación del malecón para montar reductores de velocidad en pleno período navideño, ¡only in D.R!

4 Es cierto que Santiago Hazim padece esclerosis múltiple desde hace mucho, lo que no le impidió dirigir las “actividades” en Senasa.

5 Con la cantidad de impuestos que yo pago, cada vez que leo sobre los miles de millones del caso Senasa se me desata una especie de “enfogonamiento esclerótico”.

6 Que no le quepa duda: la práctica legalizada de poder comprar exoneración de culpas devolviendo parte de lo robado, contribuye a incentivar el robo. Aquí la corrupción es prescriptible.

7 Panoramas como ese, me hacen sentir simpatías por el método chino de fusilar a funcionarios corruptos y compartes.

8 Casos de robos monstruosos sin castigos, más libertad a cambio de devoluciones, están haciendo daño a la “dominicracia”. Es alto el porcentaje de ciudadanos que hoy no ven alternativa política.

9 ¿Que no hubo “acuerdos de culpabilidad” con ninguno de los del caso Senasa? ¿Y por qué la Procuraduría pidió enviar a unos para su casa y a otros para la cárcel?

10 Pronto saldrán a relucir las pruebas de maletines tipo visitador a médico cargados con billetes de dos mil, entrando a ciertos “honorables” despachos.

11 Ante la fuerza de la indignación popular, el gobierno se ha apresurado a destacar “el respeto a los procesos legales contra funcionarios imputados”. La pregunta sigue siendo: ¿por qué los dejaron llegar tan lejos?

12 Ojalá que el préstamo de RD$4,500 millones, hecho por el gobierno de Japón “para mejorar el sector agrícola dominicano”, venga acompañado de su asesoría y supervisión.

13 Sobre la coca, no me canso de preguntar: ¿por qué solo por Baní, habiendo tanto litoral sureño? ¿Por qué insistir en ingresar por el mismo punto, donde ya les esperan e incautan?

14 Un amigo razona así: Por Baní tiran la carnada. Y mientras se entretienen atrapándola, otro cargamento se mueve por punto diferente, no necesariamente playero. ¿Qué le parece?

15 Lo de Peña Guaba con su fina copa de vino, sillón de piel y canciones navideñas, demuestra que, o no tiene buen asesor político y de imagen, o no lo consultó.