En los últimos días se ha puesto en evidencia el interés de ciertos sectores en pescar en mar revuelto usando como pretexto el escandaloso caso Senasa.

En el caso Senasa, el presidente Luis Abinader ha sido claro en su voluntad de que no quedará impune, motorizando y colaborando con el Ministerio Público en la investigación. Sin embargo, han iniciado contra el Presidente una campaña de descrédito atribuyéndole responsabilidad en lo ocurrido. Igualmente se empieza a propalar que se pedirá la renuncia o recorte del periodo presidencial del Pte. Luis Abinader, lo que constituye una absurda y alocada aventura de desestabilización de RD.

Nadie puede ignorar que ésto se produce en momentos en que Luis Abinader es declarado mayor aliado geopolítico de Estados Unidos en el Caribe. El acuerdo con EU para permitir la presencia de aviones en San Isidro y el Aeropuerto Las Américas, en el marco de la ofensiva antidrogas Lanza del Sur, pone al Presidente como adversario directo de Maduro y sus aliados en América Latina. Pedir la renuncia del Presidente Abinader, desestabilizar RD, es de las cosas previsibles que motoricen quienes se sienten perjudicados con la alianza geopolítica con EU.

El país debe estar bien alerta. Igual los organismos de seguridad del Estado. Hay sectores por pescar en mar revuelto.