Primer Tiro

Una de las condiciones más importantes para el fortalecimiento de los fundamentos monetarios de la estabilidad macroeconómica no es considerado ni analizado en el informe la consulta del articulo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI): La necesidad de que el control de la inflación sea el único objetivo de la política monetaria. Los problemas de la versión equivalente de la trinidad imposible (mantener alta tasa de crecimiento, controlar la inflación y el tipo de cambio) son bien conocidos: El conflicto entre inflación y crecimiento (un incremento en la tasa de interés reduce la inflación, pero también reduce la tasa de crecimiento del PIB), y entre control cambiario y el fomento del crecimiento (la flotación manejada o tipo de cambio cuasi fijo requiere el mantenimiento de tasas de interés relativamente altas y produce contracción de la liquidez, lo que reduce la tasa de crecimiento del PIB). El no incorporar este elemento a su marco analítico es lo que le impide al FMI concluir que la perdida de efectividad del mecanismo de transmisión se explica por la agudización de estos conflictos de objetivos múltiples.

Segundo Tiro

El FMI tampoco toma en cuenta que para la recuperación y el fortalecimiento del mecanismo de transmisión (traspaso de los cambios en la Tasa de Política Monetaria y de los niveles de liquidez hacia las tasas de interés del mercado) no solamente se requiere el desmonte y extinción del mecanismo de medidas excepcionales de liquidez, sino también que los objetivos de expansión o contracción de la liquidez se alcancen, principalmente, mediante subastas de compra o venta de títulos de corto plazo emitidos por el Banco Central, lo cual debería hacerse simultáneamente a la unificación de la curva de rendimiento del mercado de deuda pública, con el Ministerio de Hacienda y Economía emitiendo en los tramos del mediano y largo plazo, y la unificación del tratamiento impositivo a los títulos emitidos por ambos emisores. El FMI no tomó en cuenta la necesidad de estas unificaciones, ni que los efectos de estas van mucho mas allá de la profundización del mercado de capitales, siendo condiciones necesarias para la recuperación plena del mecanismo de transmisión.

Tercer Tiro

La recapitalización del Banco Central es necesaria para la unificación del mercado de deuda pública y la vigencia de la flotación cambiaria plena, lo que le permitiría a este operar simultáneamente en ambos mercados, pues la flotación cambiaria no manejada también es fundamental para lograr la recuperación y el fortalecimiento del mecanismo de transmisión y el restablecimiento del uso de los instrumentos tradicionales del manejo de la liquidez. La flotación “limpia”, acompañada de los instrumentos de cobertura de riesgos cambiarios, no solamente aumentaría la efectividad del mecanismo de transmisión del régimen de metas de inflación, sino que también, al reducir la incertidumbre con respecto al tipo de cambio esperado, la tasa de interés de paridad sería similar a la tasa de interés de mercado. Al igual que el tipo de cambio, el precio de la deuda pública y los demás activos financieros de los intermediarios financieros también deben flotar, pues que la valoración a precios de mercado sea la base para el cálculo de la solvencia del sistema financiero, también es una condición necesaria para avanzar en el fortalecimiento de los fundamentos monetarios de la estabilidad macroeconómica.