Hombre de 84 años muere calcinado en su vivienda en El Seibo

Un anciano murió calcinado al incendiarse la vivienda en la que residía en el sector La Manicera, El Seibo.

Frank Féliz Minaya, de 84 años, quedó atrapado cuando la vivienda fue arropada por las llamas de un voraz incendio. El señor tenía problemas de movilidad, por lo que esto le habría dificultado su salida a tiempo.

A pesar de los esfuerzos de la brigada del Cuerpo de Bomberos, no fue posible rescatar al señor, quien residía solo en el lugar y aparentemente se le expandió la llama de una vela o velón.

Las autoridades realizaron un levantamiento en el lugar para determinar el origen del siniestro que ha consternado a los residentes del sector.