Britney Spears será procesada por conducir bajo los efectos del alcohol sin tener que comparecer

Britney Spears comparecerá ante un tribunal de California el lunes por la mañana tras ser acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Sin embargo, probablemente solo su abogado comparecerá ante el juez del condado de Ventura.

El jueves, la fiscalía acusó a la superestrella del pop de 44 años de un delito menor tras su detención el 4 de marzo .

Desde entonces, ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento para la drogadicción . El delito menor implica que no está obligada a comparecer y su ausencia no le perjudicará. Es poco probable que se presente, aunque sus representantes no han comentado nada sobre el caso ni sobre sus planes.

Un representante calificó previamente sus acciones de inexcusables y dijo que, idealmente, conducirían a un cambio necesario en su vida.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, justo a las afueras del condado de Los Ángeles. Fue arrestada cerca de allí. Su comparecencia ante el juez tendrá lugar en la ciudad de Ventura, una localidad costera de aproximadamente 110 000 habitantes, situada a unos 113 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

Los fiscales indicaron que el caso se tramitará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados sin antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre.

Han dicho que el lunes en el tribunal se le ofrecerá lo que comúnmente se conoce como "conducción temeraria bajo los efectos del alcohol". Si acepta esa declaración, será sentenciada a un año de libertad condicional, deberá tomar un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol y pagar las multas estatales.

Según la fiscalía, esta oferta es habitual, especialmente para los acusados que han demostrado de forma independiente su motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento.

Spears fue detenida por conducir su BMW negro a gran velocidad y de forma errática en la US 101, según informó la Patrulla de Carreteras de California. Al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, se sometió a varias pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada y trasladada a una cárcel del condado de Ventura, indicó la Patrulla de Carreteras.

La que fuera estrella del pop adolescente y exintegrante del "Mickey Mouse Club" se convirtió en una superestrella emblemática de los años 90 y 2000 con éxitos como "Toxic", "Gimme More" y "I'm a Slave 4 U". La mayoría de los nueve álbumes de estudio de Spears han sido certificados platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), con dos títulos de diamante: "... Baby One More Time" de 1999 y "Oops!... I Did It Again" de 2000.

A principios de la década de 2000, se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista y en objeto de un intenso escrutinio público mientras luchaba contra una enfermedad mental y los paparazzi se esforzaban por documentar los detalles de su vida privada .

En 2008, Spears fue puesta bajo tutela judicial, dirigida principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. Dicha tutela se disolvió en 2021.

Desde entonces, se ha casado y divorciado, y publicó unas memorias superventas en las que lo cuenta todo, tituladas "La mujer que hay en mí".

En los últimos años, prácticamente se ha retirado de la música, publicando solo algunos sencillos en colaboración desde su último álbum completo, "Glory", en 2016.